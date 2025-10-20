Martin Hidalgo
Martin Hidalgo

La herencia de Pedro Castillo y Dina Boluarte: el Perú registra casi 170 ministros en cuatro años
El presidente José Jerí designó a su primer Gabinete Ministerial, y con este nuevo equipo de gobierno, el Perú registra, a la fecha, 169 ministros desde 2021, como herencia de la alta rotación en los periodos de Pedro Castillo y Dina Boluarte.

