En el primer gabinete binacional de su mandato, la presidenta Keiko Fujimori recibió en Palacio de Gobierno a su par de Ecuador, Daniel Noboa, y a sus ministros de Estado. La reunión, que tuvo diferentes mesas temáticas, duró tres horas y arribó a acuerdos en la lucha contra el crimen organizado transnacional y enfrentar el fenómeno de El Niño, entre otros.

Fujimori y Noboa ofrecieron un pronunciamiento conjunto, en el que detallaron algunos de los consensos más importantes.

La jefa de Estado peruana sostuvo que, a casi tres décadas del Acuerdo de Paz entre Lima y Quito, suscrito en Brasilia, el Perú y Ecuador “dan un mensaje muy poderoso al mundo en el que hoy vemos guerras y violencia”. “Nuestros países se enfrentaron, pero hoy estamos aquí como hermanos cosechando esa paz”.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Agregó que este proceso ha sido “difícil” y “doloroso” para las fuerzas armadas de ambos países.

“Tenemos al general [César] Astudillo [ministro del Interior], héroe, ha sido miembro del comando Chavín de Huántar, pero le tocó, como él comentó, pelear en la guerra del Cenepa, la última guerra de nuestro continente. Pero fueron las fuerzas armadas de ambos países las que abrazaron la paz. Pero sobre todo los ciudadanos que entendieron que nuestras naciones ganaban mucho más si fortalecíamos esos lazos de amistad”, manifestó Fujimori.

La mandataria recordó que fue su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, el que firmó, en representación del Perú, el acuerdo de paz. “[Esto] marcó un punto de inflexión en nuestra historia bilateral”, complementó.

Fujimori Higuchi dijo que está contenta con el resultado del gabinete binacional y con los puntos de encuentro.

“Los retos son enormes, como lo hemos señalado desde el inicio, enfrentar la criminalidad [organizada], enfrentar los temas climatológicos, el fenómeno de El Niño que está golpeando duramente al Ecuador y en el Perú está empezando. Y de acuerdo con las advertencias, sabemos que será un mega niño. Pero esa adversidad nos tiene que llevar a trabajar mucho más fuerte”, expresó.

La presidenta de la República remarcó que le parece increíble que el Perú y Ecuador puedan enfrentar juntos el acecho de la criminalidad, cuando antes se utilizaba el armamento de guerra “para enfrentarnos”. “Hoy estamos en un mismo lado, luchando contra la criminalidad organizada. Este es el mensaje que el Perú y el Ecuador le dan al mundo”, añadió.

La mandataria adelantó que su administración continuará fortaleciendo el comercio, las inversiones y la conectividad y promocionará proyecto de integración energética, infraestructura fronteriza, entre otros con el país norteño.

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“La paz está amenazada”

A su turno, el presidente Noboa dijo que un año antes de la firma de la paz entre Ecuador y el Perú, ambos países también enfrentaron un fenómeno de El Niño “fuerte”, que provocó la inundación de ciudades y que muchas familias lo perdieran todo.

“Hoy tenemos ese mismo reto, el reto de superar la crisis energética [...] Y también estamos en otro proceso para darle paz a las familias, a los barrios, para que no haya criminalidad. Y darle oportunidades a los ecuatorianos y a los peruanos para que puedan salir adelante. Darle paz a esa madre soltera que no consigue financiamiento para su negocio. Darle paz a ese estudiante que ve complicaciones para entrar a la universidad”, expresó.

El mandatario ecuatoriano remarcó que Sudamérica es una región que tiene recursos naturales y sus ciudadanos tienen sentido de resiliencia. Pero advirtió que “hoy la paz está amenazada” por redes criminales transnacionales.

“Nosotros lucharemos juntos para sacar adelante a los ecuatorianos y a los peruanos que necesitan de nuestra firmeza para tener una paz duradera”, manifestó.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Previamente, Noboa detalló que se ha alcanzado un acuerdo entre los ministerios de Defensa de ambos países que permitirá “retomar operaciones militares conjuntas”. “Sabemos que una frontera sin desarrollo es vulnerable, por lo que generar seguridad también significa dinamizar las economías locales y ejecutar las obras pendientes”, subrayó.

Los detalles de la declaración conjunta

En la declaración suscrita por ambos presidentes, a la que tuvo acceso El Comercio, estos instruyeron al Instituto de Defensa Civil (Indeci) del Perú y a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador “a fortalecer sus coordinaciones” en la gestión de riesgo de desastres, “en especial en las zonas fronterizas para atender esta coyuntura de emergencia climática”.

Fujimori y Noboa, además, acordaron que Lima y Quito intensificarán la cooperación para combatir a la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de armas, municipios y explosivos, el contrabando, el tráfico ilícito de hidrocarburos, el lavado de activos, la trata de persona, el tráfico ilícito de migrantes, entre otros.

Por ello, ordenaron a sus respectivos ministerios del Interior y a sus policías para que “profundicen” el intercambio de inteligencia y la realización de operativos conjuntos “que permitan enfrentar con efectividad a las organizaciones criminales transnacionales”.

Asimismo, en la declaración del gabinete binacional se establece que los ministerios de Defensa y las Fuerzas Armadas de ambos países adoptarán acciones necesarias para reanudar, “a la brevedad posible, las operaciones coordinadas en las zonas identificadas como prioritarias”.

El Perú asume la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones

Antes de que se dé inicio a una nueva sesión del Gabinete Binacional entre el Perú y Ecuador, la presidenta Keiko Fujimori recibió de su par ecuatoriano, Daniel Noboa, la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)- organismo que también integran Colombia y Bolivia- para el período 2026-2027.

La ceremonia se realizó en el hall de Palacio de Gobierno y tuvo la participación de los cancilleres de ambos países, Carlos Espá y Roberto Kury, así como del secretario general de la CAN, el peruano Gonzalo Gutiérrez.

Noboa, a modo de balance, refirió que en su administración la CAN impulsó un plan de acción en contra de la delincuencia transnacional, que comprendía a las “amenazas” del tráfico de armas, la minería ilegal, la trata de personas y el lavado de activos.

“Debemos mantener esta coordinación entre nuestros países para combatir estas amenazas que no conocen fronteras. También adoptamos la declaración sobre cooperación en materia penitenciaria, porque debemos actuar coordinadamente frente a las redes delictivas que operan desde las cárceles”, manifestó el mandatario ecuatoriano.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Además, indicó que promovió “una movilidad más ordenada” y mayores oportunidades laborales y de conectividad aérea. “Al Perú le deseamos el mayor de los éxitos en el ejercicio de la presidencia pro tempore. Ecuador seguirá impulsando estas iniciativas junto a los países miembros para consolidar una Comunidad Andina que responda a los desafíos de seguridad, desarrollo y bienestar de nuestros pueblos”, acotó.

Por su parte, la presidenta Fujimori recordó que, a lo largo de 57 años, Ecuador, Colombia, Bolivia y el Perú- integrantes de la CAN- “hemos construido uno de los procesos de integración más sólidos en América Latina”.

“Contamos con un espacio de libre comercio, reglas y ordenamiento jurídico comunitario que regula los distintos ámbitos de este proceso. Y creo también que debemos aprovechar el momento político y las visiones afines que compartimos los cuatro gobiernos y trasladar esta visión a resultados concretos para nuestras poblaciones”, expresó.

La jefa de Estado refirió que el Perú ha propuesto un plan de trabajo que prioriza la lucha contra el crimen organizado transnacional y el fenómeno de El Niño.

“Debemos actuar, prevenir y atender a nuestra población con la llegada del fenómeno de El Niño y al mismo tiempo impulsar el comercio, las inversiones y la integración portuaria. El Perú recibe esta presidencia pro tempore con la firme convicción de preservar lo construido en este espacio”, finalizó.

Más información

En el marco del XVII Gabinete Binacional, el Perú y Ecuador suscribieron un memorando de entendimiento en materia pesquera.

También se firmó un memorando de entendimiento entre la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador (EP Petroecuador) y Petróleos del Perú (Petroperú S.A.), a fin de fortalecer la cooperación e integración energética entre ambos países.