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Resumen

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La mandataria adelantó que su administración continuará fortaleciendo el comercio, las inversiones y la conectividad y promocionará proyecto de integración energética, infraestructura fronteriza, entre otros con el país norteño. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)
La mandataria adelantó que su administración continuará fortaleciendo el comercio, las inversiones y la conectividad y promocionará proyecto de integración energética, infraestructura fronteriza, entre otros con el país norteño. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

En el primer gabinete binacional de su mandato, la presidenta Keiko Fujimori recibió en Palacio de Gobierno a su par de Ecuador, Daniel Noboa, y a sus ministros de Estado. La reunión, que tuvo diferentes mesas temáticas, duró tres horas y arribó a acuerdos en la lucha contra el crimen organizado transnacional y enfrentar el fenómeno de El Niño, entre otros.

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