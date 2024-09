Descargos

Respuesta completa de la ministra Desilú León sobre sus investigacioens consignadas

Le debo aclarar, en primer lugar, que no tengo ningún proceso administrativo en mi contra y mucho menos una sentencia judicial. Siempre he actuado conforme a ley, anteponiendo por sobre todas las cosas, los intereses del Estado y de la población.

Cabe señalar, que las denuncias o acusaciones que no tienen sustento son archivadas por la autoridad competente. Eso es lo que ha ocurrido en las nueve investigaciones a las que usted hace referencia. La Fiscalía luego de realizar las investigaciones determinó que no había lugar a iniciar una acción penal, procediendo a su archivo definitivo.

Sobre las seis investigaciones en trámite, que usted menciona, debo ratificarme en lo manifestado en la Declaración Jurada(*). No tenía conocimiento de ellas, porque no me fueron notificadas. Son denuncias que se originaron años atrás y que, figuran como “derivadas” o “en proceso de calificación”, tal como se puede constatar en la búsqueda en línea en el sistema respectivo.

Es importante que indicar que los ministros tenemos el deber de presentar dicha declaración jurada, conforme a lo establecido en la Ley N° 31457, Ley que modifica la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo con la finalidad de establecer procedimientos para el nombramiento de ministros y viceministros. En tal sentido, he procedido con absoluta transparencia al brindar la información solicitada a través de dicha declaración jurada, que es un documento de acceso público.

Por último, debe quedar muy en claro que una investigación fiscal generada por la denuncia de cualquier ciudadano no significa que tenga responsabilidad en la acción que se me atribuye. Tengo idoneidad para el desempeño de cargos públicos y ningún impedimento para seguir sirviendo a mi país.

Desilú León Chempén