La portátil digital del MTC: Al menos 80 cuentas bot replican los mensajes del ministro César Sandoval en redes sociales

A través de un análisis a los 79 tuits que acumula ministro hasta septiembre de 2025 (sin contar retuits), El Comercio pudo identificar al menos 80 cuentas que repiten patrones: perfiles creados desde mayo de 2025, con imágenes copiadas o generadas por inteligencia artificial, y cuyo contenido se dedica casi exclusivamente a replicar al ministro Sandoval (o a la cuenta oficial del Ministerio de Transportes).

César Sandoval juró al cargo el 13 de mayo. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)

En el mundo de las redes sociales, se conoce como cuentas bot a aquellos perfiles diseñados para realizar acciones específicas, y en el terreno político es aplicado para dos fines: fungir como portátiles o atacar a adversarios políticos.

Bajo este parámetro también solicitamos a Grok, la inteligencia artificial de X, que realice un análisis a la cuenta del ministro Sandoval.

En base a una muestra de las 50 últimas respuestas a los tuits del ministro, Grok concluyó que “hay evidencia clara de cuentas bots o coordinadas que interactúan con el contenido de @CesarSandovalP”.

“Estas se concentran en respuestas positivas, sugiriendo un esfuerzo por amplificar apoyo (replicar o “boostear” la imagen). No detecté bots en respuestas negativas, que parecen orgánicas (cuentas más antiguas y activas en otros temas)”, detalló la IA.

Incluso algunas de las cuentas detectadas por este Diario ya se encuentran temporalmente restringidas por la propia red X al detectar “actividad inusual”.

Las cuentas destinadas a escribir comentarios positivos a favor del ministro César Sandoval han empezado a ser restringidas por "actividad inusual".

Desde el Ministerio de Transportes, el equipo de comunicaciones atinó a marcar distancia de la cuenta del ministro.

“La Oficina de Comunicaciones del MTC gestiona y administra única y exclusivamente las cuentas oficiales del Ministerio y dirige la estrategia de comunicación digital institucional. Cualquier otra cuenta de algún funcionario/colaborador es estrictamente personal y ajena a la gestión de la de la Oficina de Comunicaciones”, respondió Gissela Solano, directora de la Oficina de Comunicaciones del ministerio.

“Creemos firmemente en el derecho de la ciudadanía a expresar sus opiniones”, finalizó la funcionaria.