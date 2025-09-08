La portátil digital del MTC: Al menos 80 cuentas bot replican los mensajes del ministro César Sandoval en redes sociales

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
La portátil digital del MTC: Al menos 80 cuentas bot replican los mensajes del ministro César Sandoval en redes socialesResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El ministro César Sandoval asumió la cartera de Transportes y Comunicaciones en mayo de 2025, y ese mismo mes creó su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter). Desde entonces también se han creado al menos 80 cuentas coordinadas para replicar y comentar de manera positiva los tuits del ministro Sandoval.