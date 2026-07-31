La versión final del proyecto de ley, a través del cual, el gobierno de Keiko Fujimori solicitará al Congreso bicameral que le delegue facultades para legislar por un plazo de 120 en seguridad y economía se podría definir este domingo, tal y como lo adelantó El Comercio. Los ministros Juan Sheput (Trabajo y Promoción del Empleo) y Marco Vinelli (Desarrollo Agrario y Riego) confirmaron que ese día el Gabinete Ministerial se volverá a reunir para hacer ajustes al borrador que se filtró.

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