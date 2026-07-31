En el documento inicial, al que tuvo acceso este Diario, se detalla que el Ejecutivo buscará entregar a las Fuerzas Armadas la dirección y control de los penales y permitir que la empresa privada asuma la administración de las cárceles, también ejecutar una reforma del Estado (a través de la fusión y disolución de organismos públicos) y dar un paquete de flexibilización laboral, entre otros.

Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indicaron que el borrador aún no tiene el respaldo de todos los integrantes del Gabinete Ministerial y que hay puntos que todavía requieren mayor reflexión.

“El domingo se va a seguir viendo el pedido de facultades, aún no se sabe la hora. Se va a agotar todos los temas que se puedan dándole prioridad a la seguridad ciudadana y al fenómeno de El Niño (FEN)”, manifestó el ministro Sheput en declaraciones a El Comercio.

También refirió que es probable que en la segunda sesión del Gabinete se aprueben los primeros decretos de urgencia para atender la emergencia climática del FEN. “Un consejo no se circunscribe a un solo proyecto de ley, sino que se ven varios temas”, complementó.

Sheput juró el 28 de julio como ministro de Trabajo, cargo que ocupa por tercera vez. Antes lo hizo en el gobierno de Alejandro Toledo y en la efímera administración de Manuel Merino. (Foto: Ministerio de Trabajo) / Julio Pinan

Sheput remarcó que el documento filtrado es solo “un borrador de discusión” y precisó que no se va a aumentar ni a eliminar feriados. “Es un borrador, la presidenta Fujimori ha sido clara en decir que no van a disminuir los feriados y tampoco se van a aumentar. Discutir en base a un borrador es irresponsable. No es la versión definitiva”, subrayó.

En el proyecto de ley de delegación de facultades del Ejecutivo, se contempla “corregir defectos de la regulación actual” en materia laboral que han impedido “la necesaria flexibilidad que deben tener las empresas frente a cambios en la realidad económica o técnica”.

Al ser consultado por este Diario sobre este punto, Sheput Moore dijo que cualquier cambio al régimen laboral se realizará “respetando los derechos laborales”.

El ministro de Trabajo, además, apuntó a funcionarios de la administración de José María Balcázar, que aún continúan en el Ejecutivo, por la filtración.

“A mí en lo personal, la filtración, sí me ha molestado. La filtración viene de los equipos administrativos de la anterior gestión. Ningún ministro ha hecho un cambio [en sus sectores]. Son equipos del anterior gobierno. Es una irresponsabilidad [lo que ha pasado]. Y se ha hablado cosas que no son, se he llegado a decir que ese borrador es el que vamos a presentar”, finalizó.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Venilli, dijo a radio Exitosa que el domingo volverá a sesionar el Gabinete para buscar “aprobar la versión final o definitiva” de la solicitud de delegación de facultades para legislar. Añadió que el texto tendrá más detalle y se precisará el rol de las Fuerzas Armadas en su intervención en los penales.

La presidenta Fujimori también remarcó que “ningún derecho laboral va a ser recortado”, al ser consultada sobre las críticas que ha recibido el borrador del proyecto de delegación de facultades, donde se incluye crear un régimen de trabajo juvenil, que ha sido comparado con la “ley pulpín”, que fue dada durante la administración de Ollanta Humala y que fue derogada tras protestas sociales.

Esta norma fue orientada a generar el empleo entre los jóvenes de 18 y 24 años, pero recortaba una seria de beneficios laborales.

“Ningún derecho laboral va a ser recortado, eso es lo que yo quiero señalar, lo he dicho en el mensaje a la Nación y lo vuelvo a señalar con claridad hoy”, manifestó.

(Foto: César Bueno/ GEC)

Fujimori Higuchi ofreció estas declaraciones tras visitar la tumba de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, junto al exmandatario de Ecuador, Jamil Mahuad, en Huachipa.

En 1997, Fujimori y Mahuad firmaron la paz entre ambos países.

Oposición pide reducir

El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), sostuvo que se debe esperar “con tranquilidad” que el Consejo de Ministros termine de elaborar la solicitud de delegación de facultades para que la cámara baja la pueda analizar, en una primera instancia. “Esperemos que acá en el Congreso podamos demostrar unidad en un momento en el cual el Perú está atravesando por un momento difícil frente a la criminalidad”, manifestó en declaraciones a la prensa.

Torres participó en la acción de gracias de las iglesias evangélicas en el Perú por Fiestas Patrias. Estuvo al lado de la presidenta Fujimori y el primer ministro Galarreta. (Foto: Presidencia Perú) / LINO CHIPANA

La portavoz de la bancada de Fuerza Popular, la senadora Patricia Juárez, recordó que en la cámara de diputados y la cámara alta se debe formar el cuadro de comisiones y distribuir las presidencias de estas a los partidos. “La idea es legislar con prontitud. Y en diputados hay un ánimo de parte del presidente [de la cámara, Oscar Reto] de recoger todos los temas, creo que se le dará celeridad”, dijo.

El senador Jaime Delgado (Ahora Nación) afirmó que va a esperar la versión oficial de la solicitud de facultades, pero advirtió que, en principio, le parece “muy exagerada” la pretensión del gobierno fujimorista.

“Quieren reformar todo el Estado y una delegación de facultades tiene que ser acotada y específica [...] No se tratade dar un cheque en blanco. Hay dos opciones: si hay cosas que realmente son de urgencia, que se necesitan para el fenómeno de El Niño y la delincuencia organizada, los pedidos deben ser muy específicos. Y si hay otras leyes urgentes, que presenten sus iniciativas”, expresó.

A su turno, el diputado Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) indicó que su bancada verá “al detalle” el proyecto que presente el gobierno.

“No lo negamos de primera mano, pero es importante revisar los detalles. En el caso del fenómeno de El Niño, [el Ejecutivo] puede [usar] decretos de urgencia [...] Tenemos que revisar detenidamente, esperemos que no sea más bien parte de un juego político para arrinconar a los diputados”, manifestó.

Zunini señaló que le preocupa que la solicitud de facultades en materia de reforma del Estado y economía pueda derivar en “despidos masivos” y exoneraciones tributarias.

En “Versus”, video podcast de El Comercio, el senador Flavio Figallo (Partido de Buen Gobierno) afirmó que le ha llamado la atención “la amplitud” del borrador de la solicitud de facultades. Añadió que muchos de los temas incorporados deben ser debatidos profundamente en el Congreso, como las normas ambientales y laborales.

“En general sobre el fenómeno de El Niño no tenemos inconveniente, ahí estamos bien [en dar facultades]. Sobre seguridad, está muy centrado en el tema de las prisiones. Y sobre el Código Penal habría que limitar, hay mucha discusión sobre las leyes procrimen que podrían cambiarse dada la situación. Y esta gran discusión debe tratarse de manera distinta”, expresó.

Desde Renovación Popular, bancada aliada a Fuerza Popular, el senador Francisco Calisto Giampietri sostuvo que se debe “poner la agenda del Perú por delante” y que “es necesario hacer modificaciones en seguridad”. Desde la agrupación celeste han adelantado que brindarán su respaldo a la propuesta del Ejecutivo sin dar un cheque en blanco.

Un camino largo

Los abogados Martin Cabrera y Alejandro Rospigliosi, expertos en derecho parlamentario, consideraron que, en el mejor escenario, el Congreso definirá si aprueba o no la solicitud de delegación de facultades entre mediados y fines de setiembre. Es decir, en casi dos meses. ¿La razón? El texto debe pasar por la revisión de la Cámara de Diputados y luego del Senado.

Cabrera, en diálogo con El Comercio, explicó que ahora el Ejecutivo deberá entablar una “doble negociación política”. “Antes el primer ministro cuadraba las facultades con una sola Junta de Portavoces y un solo pleno. Hoy negocia con dos mesas, dos juntas y dos correlaciones de fuerzas que pueden no coincidir”, subrayó.

También sostuvo que una vez que el dictamen aprobado en la cámara baja pase al Senado “desaparece la vía exprés”.

“En el unicameral, la Junta de Portavoces con 3/5 exoneraba comisión, publicación y segunda votación: hubo facultades aprobadas en días [...] El tiempo se vuelve arma del Senado. Su comisión tiene hasta 90 días hábiles para dictaminar y el plazo de revisión se extiende hasta el siguiente periodo anual”, sostuvo.

Rospigliosi recordó que el Parlamento recién inicia sus funciones y aún no están conformadas las comisiones ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. “Esto se dará a mediados de agosto, ahí se van a instalar las comisiones. En el mejor de los casos, las facultades se aprueban [o se rechazan] en quincena de setiembre o fines de ese mes”, estimó.

En comunicación con El Comercio, el letrado sostuvo que es muy probable que la Cámara de Diputados aprueba el pedido de facultades de Fujimori Higuchi, pero con recortes. En ese contexto, dijo que el Senado puede cambiar el dictamen siempre y cuando tengan la mitad más uno de los votos de sus miembros legales, es decir, 31 senadores.

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Para Rospigliosi, el voto dirimente con el que cuenta el fujimorista Torres puede cobrar relevancia en este escenario.

Cabrera tiene otro punto de vista, en el sentido de que si esta mitad más uno es absoluta o relativa.

“Cuando el Senado quiere modificar proyectos que vienen de diputados se exige la mitad más uno, que es 31. Entonces, ¿es un número absoluto? Que cada voto representa a un senador o un número relativo, donde se puede aplicar el voto dirimente [del artículo 89 del reglamento del Senado], donde el no haberse alcanzado el voto N°31, y en caso de un empate 30-30, el presidente del Senado dirime”, cuestionó.

El abogado sostuvo que, si llega ese momento, el mismo pleno puede resolver esta duda, a través de una cuestión de orden, o solicitando una opinión a la Comisión de Constitución de la cámara alta.