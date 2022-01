Conforme a los criterios de Saber más

El médico arequipeño Gino Dávila Herrera, de 65 años, designado la noche del martes último presidente ejecutivo de Essalud, es la segunda persona en asumir ese cargo durante el gobierno de Pedro Castillo.

Dávila sucede en ese puesto al cuestionado Mario Carhuapoma, quien se mantiene como miembro del consejo directivo de la institución, tras negarse a presentar su carta de renuncia, a pesar de que se solicitó que lo hiciera, según un comunicado del Ministerio de Trabajo.

En octubre del 2016, el nombre del flamante titular de Essalud fue mencionado en un audio difundido por el programa “Cuarto poder”, en relación con presuntos negocios irregulares vía convenios del Seguro Integral de Salud (SIS) y clínicas, que se conoció como el “negociazo”.

En la grabación se escuchaba al médico Carlos Moreno, entonces consejero presidencial de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y al propietario de la Clínica Osteoporosis, Aldo Peirano. Ambos coordinaban un supuesto negociado en beneficio particular.

En el diálogo, Moreno señaló: “Estoy tomando Essalud. Ahorita estoy poniendo al presidente de Essalud. Entonces, tú con los negocios que hagas en Essalud, todo se pone plano. Gino Dávila es mi hombre de confianza”.

En aquel momento, Dávila era gerente de la Red Prestacional Rebagliati y asesor de la presidencia de Essalud.

Tras la difusión de los audios, renunció. Esos cargos no fueron consignados en su declaración jurada de intereses que presentó en el 2020.

En el 2019, Gino Dávila retornó a Essalud como gerente de la Red Asistencial de Lambayeque.

Luego, entre enero y julio del 2020, se desempeñó como subgerente de Salud Ocupacional de la entidad.

Después, asumió el cargo de gerente de Operaciones Territoriales. También fue director de la Red Prestacional Rebagliati, en agosto del 2020.

—En Medicina Legal—

Antes, durante el último gobierno de Alan García, estuvo en la jefatura del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. En agosto del 2008, la entonces fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, anunció su nombramiento.

En esa época, Dávila lideraba el organismo responsable, entre otras cosas, de la búsqueda, recuperación, identificación y entrega de los cuerpos de las víctimas de la violencia en el país, entre 1980 y 2000.

En el 2012, como jefe del Instituto de Medicina Legal, Dávila no respondió al pedido de la fiscalía para realizar el reconocimiento médico legal a 200 mujeres de Huancabamba, que aseguraban que fueron esterilizadas contra su voluntad durante el régimen de Alberto Fujimori, según el informe “Una justicia estéril” de la revista “Ideele”.

—Versión de Dávila—

Consultado por El Comercio, el nuevo titular de Essalud negó que haya estado implicado en las acciones indebidas de Carlos Moreno.

“No existió ninguna vinculación ni poder de influencia en los términos sugeridos por las supuestas denuncias de entonces. Yo soy un médico que trabaja hace décadas en gestión de la salud y aseguramiento y jamás me he involucrado con intereses que no sean el de mi institución y los asegurados”, respondió Dávila.

De otro lado, el Ministerio de Trabajo justificó su designación alegando que se busca restituir el carácter técnico y meritocrático en la entidad, por los más de 30 años de experiencia que Dávila tiene en el sector.

Por su parte, al ser consultada por este nombramiento, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, apuntó lo siguiente en conferencia de prensa:”Si [Dávila] tiene antecedentes, se revisará [...]. Su designación fue decisión de la ministra Betssy Chávez”.

En su presentación oficial, el ahora jefe de Essalud remarcó el compromiso con los asegurados y con aquellos proveedores con los cuales mantienen deudas. Añadió que buscará mejorar las coordinaciones con el Ministerio de Salud.

Te puede interesar