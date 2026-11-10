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El gobierno de Keiko Fujimori promulgó dos decretos legislativos el último domingo . (Imagen: Presidencia)
El gobierno de Keiko Fujimori promulgó dos decretos legislativos el último domingo . (Imagen: Presidencia)
Por Martín Calderón

El Ejecutivo promulgó dos nuevos decretos legislativos que modifican el Código Penal. El primero redefine los alcances de la legítima defensa, mientras que el segundo establece principalmente que quien facilite su cuenta bancaria o billetera digital a un extorsionador recibirá la misma pena que este; es decir, entre 10 y 15 años de cárcel.

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