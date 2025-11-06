Lesly Shica, ministra de Desarrollo e Inclusión Social: “Todos conocemos la historia [del golpe de Castillo], no vamos a permitir intromisiones”

En entrevista con El Comercio durante CADE Ejecutivos 2025, Shica también señaló que más allá de los cambios de nombre de Qali Warma o Wasi Mikuna, su gestión busca “sentar las bases de una verdadera reforma” del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

-El Midis era un sector clave durante el gobierno de Dina Boluarte. ¿Cómo lo ha encontrado? ¿Ha solicitado que contraloría realice una auditoría?

Estamos en la revisión, lo que corresponde a la transferencia de gestión [de la administración anterior]. Regreso al Midis después de nueve años, con idas y vueltas, conozco el sector. Y más que ver todo lo que puede haber pasado apuesto por mirar hacia adelante, a las cosas que debemos mejorar y reforzar. Estamos en el marco de un gobierno de transición que, apuesta por el diálogo, la paz social y la estabilidad. Entonces, me estoy enfocando en recuperar la confianza a través de la mejora del programa de alimentación escolar. Sabemos todos que este programa ha pasado por distintos cambios de nombre, con idas y vueltas.

-¿Se va a mantener el nombre de Wasi Mikuna?

La idea es que [el nombre] pueda ser utilizado en todo el territorio peruano […] Mi gestión- con el respaldo del presidente Jerí- dejará las bases para una reforma estructural del Programa de Alimentación Escolar. El último viernes, hemos iniciado operativos desde muy temprano en distintas instituciones educativas para conocer de manera directa y real cuál es la situación de los productos y de todo el proceso que pasa por la alimentación escolar.

-¿Y ha encontrado alguna irregularidad en Wasi Mikuna, antes Qali Warma?

Estas evaluaciones no pueden ser inmediatas. Pasa por un proceso que, en este momento, se encuentra en pleno despliegue, está en el órgano de control. También he sostenido reuniones con el fiscal de la Nación [Tomás Aladino Gálvez]. Nosotros queremos recuperar la confianza de los padres de familia de más de cuatro millones de niños y niñas en el Perú que son atendidos diariamente por el programa.

Entonces, más allá de los cambios de nombre, lo que nosotros vamos a hacer es sentar las bases de una verdadera reforma estructural. Y eso pasa desde el nombramiento de Saby Mauricio Alza, nutricionista de profesión, como la directora ejecutiva del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Ella va a poner el centro de la gestión del programa en la parte nutritiva y en los procesos logísticos.

-¿Entonces, ya no habrá más casos como el de Frigoinca y Qali Warma?

Vamos a realizar un despliegue a nivel nacional serio y real para medir la calidad en la cadena de producción. Antes nos decían “no podemos hacer supervisiones inopinadas”. Yo les digo a los padres de familia que vamos a estar en las supervisiones a las fábricas, al momento del tratamiento para verificar la calidad de los productos […] Hemos estado con la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) para que los productos que distribuya el programa sean los mismos que nosotros encontramos [en los mercados y supermercados] y que buscamos para poner en la mesa de nuestros hijos, nos comprometemos a ello.

-Usted antes de jurar como titular del Midis presentó una denuncia en contra de la institución. ¿La piensa retirar?

Esa no es una denuncia [de tipo penal], es parte de un proceso administrativo. Es información pública, pasé todas las evaluaciones y que cuestioné la etapa final, la entrevista personal. Pero porque le tengo mucho cariño al sector, al Midis, este proceso está completamente cerrado.

“No tengo ninguna vinculación con partidos políticos, el MIDIS es de la gente”, afirmó la ministra Shica. (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)

-La ex primera ministra Betssy Chávez se ha asilado en la embajada de México. ¿El gobierno va a brindar el salvoconducto?

Como ya ha establecido el canciller y, por decisión, del gobierno se ha optado por romper las relaciones diplomáticas con México. Esto claramente es una intromisión a los procesos [judiciales] en el país. Todos conocemos cuál es la historia que hemos vivido [con el golpe de Estado de Castillo] y no vamos a permitir este tipo de intromisiones. Mientras esta situación se resuelve [si se da o no el salvoconducto], cada uno de los sectores nos encontramos enfocados en potenciar nuestro trabajo para recuperar la confianza y reestructurar el tejido social.

-El gobierno de José Jerí está próximo a cumplir un mes. ¿Cuál es el balance que pueden ofrecer a los ciudadanos?

Sabemos que debemos estar en constante contacto con la población, así que nuestras sesiones del Consejo de Ministros son permanentes. El martes, en mi caso he estado en el Congreso y el presidente se trasladó a Acho para conversar con el gremio de transportistas. Entendemos su preocupación, ellos deben saber que tienen a un gobierno que trabaja en diferentes estrategias para enfrentar [a la criminalidad]. Aquí se debe mencionar que la estrategia frente a la criminalidad y la delincuencia no puede ser una sola, tampoco estática, tiene que ir variando y cambiando de acuerdo a la realidad. Y como ha dicho el presidente, estamos pasando de la defensiva a la ofensiva.

-En esta ofensiva, ¿el gobierno tiene previsto solicitar la derogación de las normas que han sido calificadas como “procrimen” por parte del gremio de transportistas y la Generación Z?

A inicios de esta semana, el presidente Jerí ha suscrito una norma que marca un punto de quiebre en la lucha contra la criminalidad [ley contra las extorsiones]. Todo el Gabinete Ministerial está elaborando una estrategia que debe adecuarse a las condiciones sociales. Que la ciudadanía tenga presente que estamos trabajando cada minuto para dar reestructurar la sociedad y dar un marco de paz social y estabilidad.

-¿Se dará, próximamente, alguna medición sobre la pobreza multidimensional, que no sea solo la monetaria?

Por supuesto, nosotros estamos en este proceso de reestructuración del organismo de focalización. Estamos en coordinación, desde el Midis, para contar con una radiografía de la persona. Esto no solo va a servir para nuestros programas sociales, sino va a ser una puerta de acceso universal a cada uno de los servicios que brinda el Estado.

Además, vamos a evaluar cada uno de nuestros programas sociales, cuyos criterios de inclusión no ha sido fidedignos a la situación real, esto ha generado la exclusión de personas que sí necesitan estar en los programas. Este trabajo lo vamos a articular con los diferentes niveles de gobierno, en específico con los gobiernos regionales, para sincerar esta radiografía y podamos focalizar de mejor manera la prestación de servicios sociales.

-Usted fue candidata al Congreso en el 2021 por Alianza para el Progreso. Un sector ha señalado que este Gabinete Ministerial es uno de cuotas partidarias. ¿Su nombramiento obedeció a su cercanía a APP?

Yo no tengo ninguna vinculación con partidos políticos. La gente de a pie, con quienes estamos constantemente, son quienes van a juzgar nuestro trabajo. [El lunes] he estado en Iquitos encaminando nuestros servicios. Hemos estado también en Jauja, en Huancayo y vamos a seguir recorriendo cada uno de los espacios del territorio para reconstruir la confianza. Repito, vamos a dejar sentadas las bases de verdaderas reformas estructuradas que necesitan los programas sociales.

-¿El Midis no es un ministerio de Alianza para el Progreso?

El Midis es un ministerio del Perú y de su gente, de las más de 10 millones de personas que necesitan de la cobertura del Estado. Pero no solo eso, este no es solo un ministerio de transferencias, sino uno que abraza el tejido social y que promueve los emprendimientos y la independencia económica.

Tenemos emprendedores que representan a organizaciones sociales de base, como ollas comunes, comedores populares, los adultos mayores de Pensión 65 y personas con discapacidad. Ellos nos han demostrado que cuentan con una motivación para salir adelante, para surgir y no depender del Estado. Esto debe tener un punto de inicio y de fin, darles herramientas para que sigan su camino.