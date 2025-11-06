Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Lesly Shica, ministra de Desarrollo e Inclusión Social: “Todos conocemos la historia [del golpe de Castillo], no vamos a permitir intromisiones”
Lesly Shica, ministra de Desarrollo e Inclusión Social: "Todos conocemos la historia [del golpe de Castillo], no vamos a permitir intromisiones"

Lesly Shica, ministra de Desarrollo e Inclusión Social: “Todos conocemos la historia [del golpe de Castillo], no vamos a permitir intromisiones”

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica Seguil, afirmó que no tienen “ninguna vinculación” a partidos políticos y rechazó que su cartera sea controlada por Alianza para el Progreso, el partido fundado y conducido por el exgobernador regional de La Libertad César Acuña.

