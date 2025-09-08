El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que la ley de amnistía para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que combatieron contra el terrorismo, aprobada el mes pasado en Perú, “representa un retroceso para la justicia y la verdad”.

Fue durante la presentación del informe anual sobre derechos humanos, en el marco de la 60° sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se lleva a cabo en Suiza.

En la ceremonia de apertura estuvo presente el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, y el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Walther Iberos.

En su exposición, el alto comisionado hizo un resumen sobre las tendencias en derechos humanos en diversas regiones del mundo en el último año y también dedicó unas líneas al caso peruano.

“Las respuestas bruscas sólo conducen a más alienación, malestar y violencia”, expresó Volker Türk en su intervención.

La crítica de Türk se produce luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ratificara la resolución en la cual estableció que las autoridades peruanas deben abstenerse de aplicar la ley de amnistía que permite el cese de procesos judiciales contra militares y policías procesados por delitos contra los derechos humanos perpetrados en la lucha contra el terrorismo en las décadas de 1980 y 1990.

En su fallo emitido el 3 de setiembre, en su labor de supervisión de las condenas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, ratificó los términos de la sentencia del 4 de julio de este año, donde también señaló que las autoridades peruanas no deben aplicar la ley 32419

Precisó que se debe impedir que surta efectos jurídicos hasta que se pronuncie sobre el fondo del pedido de los deudos de las víctimas, a fin de que se amplíen las medidas provisionales y garantizar justicia en estos dos casos.