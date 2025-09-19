Ante el pronunciamiento emitido por organizaciones internacionales de la sociedad civil, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) rechazó en un comunicado la “instrumentalización” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con el “objetivo” de “dañar la imagen del Perú”.
Señaló que el Perú es un Estado soberano y democrático donde sus instituciones “gozan de total independencia y garantía”, y que en los foros en donde participa, “ha demostrado el compromiso con los organismos internacionales”, pero subrayando también la defensa de los intereses nacionales.
Recalcó que la Ley N° 32419 que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa se encuentra “plenamente vigente” para la judicatura.
Asimismo, insistió que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene un “carácter subsidiario, coadyuvante o complementario”, y no puede intervenir mientras no se haya agotado la jurisdicción interna.
“Se rechaza enfáticamente el afán injerencista de instituciones externas y lamenta la instrumentalización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con el objetivo de dañar la imagen del Perú y su compromiso inquebrantable con la institucionalidad democrática”, subrayó.
Finalmente, el Minjusdh resaltó que no se cumplen los requisitos previstos en la normativa interamericana para que el Perú sea incorporado en el acápite 4B del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 2025.
Por ello, exigió el “estricto respeto” al Estado de derecho interamericano argumentando que el derecho internacional de los derechos humanos “se basa en elementos jurídicos objetivos y no en interpretaciones parcializadas y arbitrarias de la realidad”.
