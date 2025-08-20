Propuestas para la Ley Mape no son vinculantes: lo que planteó al Congreso la mesa técnica impulsada por el Gobierno

Tras siete sesiones encabezadas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), se presentó al Congreso un documento con once puntos consensuados como insumo para la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal (Ley Mape). En estas reuniones participaron representantes del Estado, organizaciones mineras y de la sociedad civil.

Sin embargo, el texto carece de carácter vinculante para el debate clave que deberá iniciar próximamente la Comisión de Energía y Minas en el Legislativo, lo que deja en duda si esto se llegará a traducir en medidas concretas, tal como lo advierten especialistas consultados.

En una conferencia de prensa, el jefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, dio a conocer el acuerdo tras la séptima mesa técnica. Lo calificó de “muy importante e histórico”, al aprobarse un documento consolidado que —dijo— “servirá de base para la nueva Ley Mape”. Aunque el mismo Arana reconoció en la misma ocasión que este “no es vinculante” para el Congreso.

“Es una propuesta que hacemos desde la sociedad civil, en el que el Ejecutivo también ha participado. Hacemos una propuesta consensuada que esperamos el Congreso, a través de la Comisión de Energía y Minas que ya se instaló, pueda asumirla rápidamente y de esta manera dar una respuesta clara y contundente para resolver el problema de la minería artesanal y de la pequeña minería” , afirmó Arana, desde la sede de la PCM.

Agregó que el documento iba a ser remitido ese mismo lunes a la comisión, la cual tiene como presidente para el nuevo período 2025-2026 al legislador Víctor Cutipa Ccama (JPP-VP-BM). En el grupo de trabajo aún no se ha abordado el tema.

En tanto, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, detalló tras la reunión que el acuerdo alcanzado contiene un total de once “puntos de consenso”, los cuales “son sustanciales” para la elaboración de la nueva Ley Mape en Congreso.

Montero remarcó, en esa línea, que no solamente se reparó en consensuar conceptos, sino que el documento contiene en cada punto una propuesta de articulado que podrían ser considerados para el nuevo texto de la Ley Mape, “tal cual están o con alguna modificación”.

“Entonces, ha sido un trabajo sustancial, no solamente [de] identificar aspectos, desarrollar conceptualmente once aspectos o temas de importancia, sino que se proponen artículos concretos que pueden ser parte y deberían ser parte de la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal que debemos ahora debatir en el Congreso” , aseveró Montero.

Los planteamientos esbozados

A pesar del anuncio —y su relevancia— el documento en su integridad aún no ha sido difundido por la PCM. Tampoco por la misma comisión del Congreso, que sesionó ayer (martes) para aprobar su plan de trabajo sin hacer referencia al tema. Sin embargo, fuentes de El Comercio brindaron alcances de los once temas en cuestión, entre los cuales está el sistema de trazabilidad de los minerales, desde su extracción hasta su comercialización.

Esta trazabilidad, ciertamente, ya había sido formulada en la Ley N°32213 (aprobada en diciembre y con la cual se extendió el plazo del Reinfo). Sin embargo, ahora lo que se propone es reforzar este sistema e implementar una plataforma tecnológica que permita registrar “en tiempo real” las transacciones comerciales.

Además, se incluye un mecanismo para que se pueda dar prioridad a la pequeña minería y minería artesanal en las denominadas concesiones extinguidas, las cuales ya no tienen un titular, y así poder contribuir a su formalización.

Igualmente, se plantea que el Minem brinde capacitaciones y asistencia técnica a este sector para generar condiciones laborales y ambientales adecuadas. Además, promover su “inclusión financiera” a través del Banco de la Nación, mediante la apertura de cuentas, líneas de crédito, entre otros.

También se plantea un régimen tributario especial para la MAPE, la formulación de un Fondo Minero, incentivos para la suscripción de contratos de explotación, la necesidad de opinión previa de los gobiernos regionales para otorgamiento de concesiones forestales, entre otros.

Puntos de vista

Sin embargo, la controversia no está en esta ocasión necesariamente sobre el fondo, sino en la forma. El cumplimiento de estos lineamientos no es obligatorio, y solo son referenciales al interior del Congreso. Es decir, la Comisión de Energía y Minas puede bien formular una propuesta totalmente alejada de los mismos acuerdos.

Iván Arenas, consultor en temas de minería, hidrocarburos y gestión pública, explicó a El Comercio que se trata de “un documento técnico muy valioso para empezar a discutir una Ley Mape”. En el cual confluyeron sectores que estaban de alguna manera dispersos y en el cual no están contenidos conceptos como servidumbre minera o reversión de concesiones, sino temas más técnicos.

“Es una propuesta técnica, acotada y me parece que es mejor de lo que se ha tenido hasta ahora, inclusive que la misma Ley Mape. El riesgo que se puede generar es que, como no es vinculante, esta propuesta se lleve a la Comisión de Energía y Minas y esta haga política, no la tome”, remarcó Arenas a este Diario. “El único riesgo es que no se acepte en la comisión, lo deseche y se vaya por la Ley Mape”, agregó Arenas.

En símil, César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, apuntó que este es un aporte más, como de cualquier otro actor inmerso en el tema, pero que quien adopta finalmente la decisión de si esto es acogido o no es la propia comisión, específicamente, su presidente.

“En principio, esto no tiene ningún carácter vinculante y no quiere decir que el Congreso le vaya a hacer caso. Más aún cuando ya el Ejecutivo cumplió con lo suyo y envió su proyecto de ley primero [en noviembre], y luego del actual ministro envió aportes adicionales que tenían visos de inconstitucionalidad. (...) No se entiende cómo pretenden enviar nuevos aportes. Para mí, este ya es un tema más político que técnico”, aseveró.

Este Diario intentó contactarse con el congresista Cutipa Ccama; sin embargo, no respondió las llamadas ni mensajes.