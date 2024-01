"El MEF debe maximizar el rebote"

Por Elmer Cuba, economista y socio de Macroconsult

Es difícil conducir la política económica y en particular la fiscal en un gobierno con baja popularidad desde el inicio de su período (y sin visos de que ello cambie indefinidamente hasta las elecciones) y sin bancada propia en el Congreso. Es decir, dentro de un gobierno sin respaldo popular y político (solo apoyos partidarios eventuales e interesados).





A ello se suma haber tenido la primera recesión económica de los últimos 25 años (sin contar la crisis del Covid 19 en el 2020). Sin embargo, es una recesión que no ha sido fruto de la política económica del gobierno, sino de una serie de factores exógenos que confluyeron en 2023: alta inflación persistente durante 30 meses, conmoción política -en particular en el sur en el primer trimestre de 2023-, un Niño costero fuerte durante el año, entre otros. Esos factores no van a estar presentes en 2024.





Por ello, la economía peruana va a comenzar a rebotar en los próximos meses. Casi sin hacer nada, tendríamos un piso de 2% mínimo. Sobre esa base, el MEF debe maximizar el rebote, asegurando una mayor inversión pública, una mayor participación del sector privado en concesiones y APPs para que la inversión privada lidere el rebote y no solo lo siga. Además de defender y no agujerear el modelo económico. Estas embestidas vienen del Congreso y de sus propios colegas en el gabinete.