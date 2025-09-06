Los despachos del ministro Juan José Santiváñez antes del Cordano: Exsocio ingresó 20 veces al Ministerio del Interior

Marco Palacios Meza es considerado por la fiscalía como “operador” de una supuesta organización criminal en el Caso Ícaro, que involucra al ahora ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Tras una revisión al registro de visitas, El Comercio detectó que Palacios viene coordinando con su amigo y exsocio desde el primer día en que este asumió un alto cargo en el sector Interior.

Si bien se investigan los encuentros que mantuvo en el local Cordano, al costado de Palacio de Gobierno, los registros de visita del Ministerio del Interior (Mininter) indican que Palacios empezó a ‘despachar’ con Santiváñez desde que este asumió como viceministro.

Marco Palacios tuvo un estudio de abogados con Santivañez entre el 2020 y 2024

Desde el 2024 hasta este año, suman 20 ingresos de Palacios al Mininter. La primera visita fue el 18 de abril de ese año, apenas horas después de que Santiváñez jurara como viceministro. Este sería el primero de varios encuentros entre los amigos y exsocios. En las siguientes visitas, Palacios no asistiría solo, pues también acompañó a personas que luego tendrían beneficios en ese sector.

Por ejemplo, el 7 de agosto del 2024, Marco Palacios visitó a Santiváñez, quien ya era por entonces ministro del Interior. En esa ocasión, el abogado asistió con Luis Pineda Rodríguez, gerente de Águila Seis, una empresa creada para realizar publicidad y cuya oficina estaba a dos cuadras del Mininter.

Casi dos semanas después, el 20 de agosto, Luis Pineda obtuvo sus primeros contratos con el Estado. Fueron dos órdenes de servicio con el Mininter para realizar el “análisis de publicaciones e impacto de las redes sociales del Mininter”.

Luis Denis Pineda Rodríguez consiguió órdenes de servicio tras su visita con Marco Palacios al Mininter

Por este caso, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha denunciado a Santiváñez ante el Congreso por el delito de aprovechamiento indebido.

El 4 de octubre del año pasado, Palacios Meza ingresó acompañado de Marco Palacios Ponciano, un joven de 22 años, hijo de un conocido defensor legal de policías. Palacios, quien ya tenía un par de órdenes de servicio con el Fondo de Aseguramiento en Salud de la PNP (Saludpol), se reunió con Palacios y Santiváñez por 15 minutos.

Tras el breve encuentro, el monto de las órdenes de servicio emitidas por el joven pasaron de S/7.500 hasta por la suma de S/19.500. En total, mientras estuvo Santiváñez en el Mininter, el joven recibió S/71.000 entre enero del 2024 y marzo del 2025, por “seguimiento a las actividades comunicaciones del área de imagen de Saludpol”.

—Familia incluida—

El 31 de octubre del 2024, el abogado Palacios Meza ingresó al Mininter acompañado de Raúl Jaén Santiváñez, familiar del ministro del Interior y representante legal del Consorcio Chancay a cargo de la construcción de un desembarcadero para los pescadores artesanales. Fondepes, la entidad estatal le resolvió ese mismo mes el contrato y entraron a un proceso arbitral. A partir de esa visita, Raúl Jaén ingresaría 14 veces al Mininter.

Hasta el cierre de esta edición, ninguno de los aludidos respondió. La familia de Palacios dijo a este Diario que se encontraba de viaje (en Migraciones no registra salida del país). Mientras que a Santiváñez se le alcanzó un cuestionario por intermedio de su actual jefa de prensa en el Minjus.