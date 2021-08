Conforme a los criterios de Saber más

Aclaración: Esta nota se publicó el 21 de mayo del 2019. Se republica este 17 de agosto del 2021 tras conocerse que David Dumet ha sido designado como asesor del ministro del Interior, Juan Carrasco.

El abogado David Miguel Dumet Delfín fue designado este martes asesor del despacho del ministro del Interior, Juan Carrasco. En 2019, durante el proceso de selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, estuvo en medio de cuestionamientos por sus polémicos comentarios en redes sociales contra diversos políticos. En aquel momento, El Comercio publicó el siguiente informe:

En mayo del 2019, David Miguel Dumet Delfín obtuvo el primer lugar en el examen de conocimientos, en la etapa inicial del concurso para la conformación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El letrado logró 86 de 100 puntos. Es decir, solamente falló en siete de las cincuenta preguntas de la prueba.

Durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), fue asesor de alta dirección en los ministerios de Agricultura (2012-2014) y Vivienda, Construcción y Saneamiento (2014-2015) así como jefe del Gabinete de Asesores en el despacho de Justicia y Derechos Humanos (2015-2016), según consta en su declaración de intereses.

También fue asesor en la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Ministerio de Educación y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones al inicio de la administración del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Dumet, quien tiene una maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional en la PUCP, también es un activo usuario de Twitter, donde ha publicado polémicos mensajes.

Por ejemplo, en aquel momento, cuando la Bancada Liberal- entonces integrada por los congresistas Alberto de Belaunde, Gino Costa, Francesco Petrozzi, Guido Lombardi y Vicente Zeballos- solicitó su inscripción como grupo parlamentario a mediados de diciembre del 2018, el abogado escribió el siguiente tuit:

Los tuits de David Dumet aludían al juez Richard Concepción Carhuancho, el fiscal José Domingo Pérez, Pedro Chávarry, entre otros.

David Dumet Delfín también defendió al exfiscal Pedro Chávarry y respaldó la decisión que tomó de retirar de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato.

“Lo decidido por el fiscal de la Nación está dentro del marco jurídico de sus atribuciones. Los cuestionamientos sobre la oportunidad o conveniencia de la medida son de carácter político, no jurídico”, tuiteó el 1 de enero de este año.

Cuestionó, además, que Pérez se haya pronunciado en los medios de comunicación sobre su remoción.

“Lo que ha hecho Chávarry es dar por concluido el encargo que él mismo les dio en julio pasado. ¿Dónde estaría el abuso o la ilegalidad?”, subrayó.

Dumet, en febrero del 2019, también intentó minimizar la declaración que ofreció Rosa Venegas, ex asesora del ex fiscal de la Nación, respecto a su ingreso a oficinas que fueron lacradas en el Ministerio Público, donde se sustrajeron documentos. La ex congresista indicó que lo hizo por orden de fiscal supremo.

“Sí, claro. Ella [Venegas] es una jovencita sin experiencia ni madurez, sometida psicológicamente al poderosísimo Chávarry, al punto de no poder resistirse a cometer un hecho claramente delictivo”, remarcó.

Por medio de su cuenta de Facebook, Dumet calificó de “mono con metralleta” a Pérez Gómez.

El excandidato a la Junta Nacional de Justicia también arremetió en contra de la Asociación Civil Transparencia y de Allan Wagner.

“[Allan Wagner] es uno de los pontífices de la virtud, guardián superior de la moral pública (solo superior, pues el único supremo es Gorriti. En suma es presidente de Transparencia, uno de los principales partido en esta posverdad política peruana”, indicó.

Pero el abogado David Dumet Delfín no solo tuvo comentarios ofensivos para Wagner, sino también para la psicoterapeuta Carmen Gonzales.

Se disculpó

En mayo del 2019, en un comunicado, Dumet se disculpó por los polémicos mensajes en su cuenta de Twitter. “ Reconozco que he cometido excesos [...] A ellos les pido mis más sinceras disculpas. Me he dejado llevar por esta dinámica exacerbada, perversa, a veces salvaje y descarnada en la que cada vez más, en mayor medida, las redes sociales se han convertido ”, indicó.

Ya, en junio del 2019, durante el proceso de selección de la JNJ, el abogado intentó explicar así sus mensajes en redes sociales: “Esos tuits no me definen ni como ciudadano ni como profesional, ni mis condiciones para afrontar un reto que sería el ser miembro de la JNJ”.

“Reconocí que yo hice esos tuits y me excedí ciertamente, pero decir que a partir de ahí yo he realizado actos y promuevo la violencia contra la mujer. Por supuesto que no”, expresó.

