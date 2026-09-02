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Resumen

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Durante su primer mes de gestión, la presidenta Keiko Fujimori ha realizado nueve viajes a regiones con una agenda marcada por la atención de emergencias frente a fenómenos naturales y visitas a instalaciones militares y policiales. Su reciente arribo a Puno, donde obtuvo uno de sus peores resultados electorales, añadió a su agenda una lectura política particular.

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