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Fernando Reyes Llanos es el ministro de Comercio Exterior y Turismo. (Foto: Presidencia)
Fernando Reyes Llanos es el ministro de Comercio Exterior y Turismo. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

El titular de Comercio Exterior y Turismo, Fernando Reyes Llanos, aseguró que el Gabinete Ministerial viene “coordinando” con el Congreso de la República, luego de la juramentación del nuevo primer ministro, Luis Arroyo.

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