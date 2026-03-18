El titular de Comercio Exterior y Turismo, Fernando Reyes Llanos, aseguró que el Gabinete Ministerial viene “coordinando” con el Congreso de la República, luego de la juramentación del nuevo primer ministro, Luis Arroyo.

En declaraciones a su salida de Palacio de Gobierno, el titular del Mincetur señaló que en la primera reunión del Consejo de Ministros se abordaron temas relacionados con seguridad ciudadana, funcionamiento del Estado y emergencia climática.

LEE MÁS: Luis Arroyo Sánchez juró como nuevo presidente del Consejo de Ministros

“(Hemos tocado temas) de coordinación, avanzando sobre los temas que son de importancia para el país, respecto a la seguridad ciudadana, la continuidad de las actividades y las funciones determinadas, y los temas climatológicos”, expresó.

“Estamos coordinando con el Congreso de la República por parte del premier”, agregó Reyes Llanos, quien no brindó mayores detalles de la cita llevada a cabo en la sede del Poder Ejecutivo.

Cabe recordar que el Gabinete Ministerial, encabezado por Luis Arroyo, se reunió por primera vez en Palacio de Gobierno, tras la renuncia de Denisse Miralles, quien dejó el cargo tras apenas 21 días de gestión.

Arroyo, quien hasta hoy se desempeñaba como ministro de Defensa, es general de División en retiro del Ejército del Perú, integrante de la promoción 1981 “Héroes de Tacna y Arica”, según recopiló el Diario Oficial El Peruano.

El cambio en la Presidencia del Consejo de Ministros ocurrió a solo 24 horas de que el Gabinete debía pedir el voto de confianza al Congreso. Incluso, el presidente José María Balcázar había declarado que “todos los ministros están todavía en sus puestos”.

Sin embargo, a través de sus canales oficiales, el Ejecutivo formalizó el cese. “La Presidencia de la República agradece a la señora Denisse Miralles por los servicios prestados a la nación como presidenta del Consejo de Ministros en un contexto importante para el país, y le desea éxitos en su carrera profesional”, señaló en “X”.