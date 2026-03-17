Este martes 17 de marzo, el presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento de Luis Enrique Arroyo Sánchez como el nuevo titular del Consejo de Ministros, en reemplazo de Denisse Miralles, cuya gestión culminó tras apenas 21 días en funciones.

Arroyo, quien hasta hoy se desempeñaba como ministro de Defensa, es general de División en retiro del Ejército del Perú, integrante de la promoción 1981 “Héroes de Tacna y Arica”, recopila el Diario Oficial El Peruano.

Luis Arroyo Sánchez jura al cargo de presidente del Consejo de Ministros | Foto: Presidencia

Antes de ser nombrado Premier, Arroyo, quien se desempeñaba como ministro de Defensa desde el 24 de febrero, había consolidado una trayectoria enfocada en la planificación estratégica y la gestión de crisis.

Y es que, comandó la Tercera División del Ejército en Arequipa y la Quinta División en Iquitos. Además, cuenta con experiencia operativa en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Además, antes de asumir un cargo ministerial, fue jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y director de la Escuela Superior de Guerra del Ejército (ESGE).

Gabinete de transición por la estabilidad y la gobernabilidad del Perú 🇵🇪

Con el objetivo de garantizar la estabilidad del país, el presidente de la república, José María Balcázar, tomó juramento al nuevo Gabinete Ministerial, encabezado por Luis Enrique Arroyo Sánchez. En su… pic.twitter.com/KaDnQ4zNk9 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 17, 2026

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Denisse Miralles renunció a la presidencia del Consejo de Ministros

El cambio en la Presidencia del Consejo de Ministros ocurre a solo 24 horas de que el Gabinete debía pedir el voto de confianza al Congreso.

De ese modo, la salida de Miralles resulta inesperada, pues el presidente Balcázar había declarado que “todos los ministros están todavía en sus puestos; nadie ha renunciado”.

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Sin embargo, a través de sus canales oficiales, el Ejecutivo formalizó el cese.

“La Presidencia de la República agradece a la señora Denisse Miralles por los servicios prestados a la nación como presidenta del Consejo de Ministros en un contexto importante para el país, y le desea éxitos en su carrera profesional”, señaló la institución en la red social X.

La Presidencia de la República del Perú agradece a la señora Denisse Miralles por los servicios prestados a la nación como presidenta del Consejo de Ministros en un contexto importante para el país, y le desea éxitos en su carrera profesional y en sus futuros desafíos. — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 17, 2026

Miralles, quien anteriormente fue ministra de Economía, había dedicado sus últimas horas en el cargo a presentar un balance sobre seguridad ciudadana y a concluir rondas de diálogo con las bancadas parlamentarias.

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