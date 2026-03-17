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Arroyo sucede a Denisse Miralles en la presidencia del Consejo de Ministros, pues dejó el cargo tras el voto de desconfianza del Congreso de la República | Foto: Presidencia
Arroyo sucede a Denisse Miralles en la presidencia del Consejo de Ministros, pues dejó el cargo tras el voto de desconfianza del Congreso de la República | Foto: Presidencia
/ Julio Pinan
Por Redacción EC

Este martes 17 de marzo, el presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento de Luis Enrique Arroyo Sánchez como el nuevo titular del Consejo de Ministros, en reemplazo de Denisse Miralles, cuya gestión culminó tras apenas 21 días en funciones.

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