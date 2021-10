Conforme a los criterios de Saber más

El ministro del Interior, Luis Barranzuela, confirmó que el abogado Ronald Atencio, quien también defiende legalmente al congresista oficialista de Perú Libre (PL), Guillermo Bermejo, asumirá su defensa en la investigación que se sigue en su contra por el Caso Tumán.

“Guillermo Bermejo fue un congresista que fue a darme su saludo (…) Yo he determinado y he concluido que el señor Ronald Atencio es un excelente profesional, es un especialista penalista al cual he recurrido, es un joven abogado penalista quien creo que va a aclarar este tema con el escudo de la verdad”, sostuvo en declaraciones a Exitosa Noticias.

Como es conocido, Atencio Sotomayor es abogado de Bermejo en el juicio oral que se sigue actualmente, donde es acusado de pertenecer a la organización terrorista Sendero Luminoso. Además, ejerce su defensa en una investigación por presunto terrorismo en Huánuco, donde fue incluido junto con Vladimir Cerrón (fundador de Perú Libre) y el ex primer ministro y congresista de PL, Guido Bellido.

Luis Barranzuela negó que Vladimir Cerrón tenga injerencia en su labor pero dijo que fue elegido por el partido Perú Libre. (Exitosa)

Ahora, el letrado también asumirá la defensa de Barranzuela Vite, investigado por presunto peculado doloso por presuntos cobros fantasmas a favor de una de las facciones de la administración de la azucarera agroindustrial Tumán S.A.A.

Según abogados especialistas en derecho penal sí existe incompatibilidad en la decisión del ministro del Interior, al contratar como su abogado a Ronald Atencio.

Existe riesgo y conflicto

Para el exprocurador anticorrupción César Azabache, que el ministro del Interior y el congresista oficialista Guillermo Bermejo, compartan al mismo abogado; no solo sería conflicto de interés; sino también que habría un riesgo.

Si bien indicó que la relación de una defensa legal “es de estricta confianza”, precisó que esta debe ser protegida de interferencias externas.

En ese sentido, recordó que la Corte Suprema ya estableció, por ejemplo -en el derecho comparado- que no se puede interceptar las conversaciones telefónicas de una persona con su abogado.

“En caso el cliente sea un ministro de Estado ubicado en un sector que tiene acceso a información de inteligencia, no puede admitirse que su abogado sea, al mismo tiempo, abogado de una persona investigada por cosas como los casos de Vraem (Bermejo por presunto terrorismo) o (hechos vinculados a) Los Dinámicos del Centro (Raúl Noblecilla abogado de Vladimir Cerrón), que dependen de acciones de inteligencia”, remarcó.

Ello, afirmó, “es como poner esa información a disposición de su abogado dentro de una esfera de protección que es intangible”.

Reiteró que el ministro Barranzuela tiene derecho a elegir el abogado en el que más confíe, pero si al hacerlo “pone en riesgo objetivo información sensible como la de esos casos entonces tiene que irse del cargo”.

Para Azabache Caracciolo, el ministro del Interior debe renunciar al cargo tras cometer el “error” de haber elegido al mismo abogado que defiende los casos del congresista Bermejo.

“Es exactamente igual que renuncie, que le pidan la renuncia o que lo cambien. La diferencia representa más que algo en la madurez con que se deben manejar las cosas en política, de modo que lo apropiado es que después de tremendo error renuncie”, exclamó.

Repiten prácticas de otros gobiernos

Antonio Maldonado, exprocurador anticorrupción, consideró que el ministro Barranzuela habría incurrido en un claro conflicto de intereses, una vulneración objetiva y grave de un estándar existente para esos casos.

Lamentó que en el Perú y, sobre todo, en el Colegio de Abogados de Lima, se haya negado a incorporar estándares universales aplicados en otros países sobre la actuación profesional de la orden de abogados, en las que se sanciona la conducta indebida que lesiona la integridad y la actuación profesional independiente e imparcial de los abogados.

Por ejemplo, recordó el caso de Rudy Giuliani, exabogado del presidente de Estados Unidos Donald Trump, a quien una corte de Nueva York sentenció a no volver a ejercer la profesión de por vida – ni de patrocinio ni de asesoría en la sombra- al ser hallado culpable de haber hecho declaraciones falsas sobre un posible fraude electoral en detrimento de su patrocinado.

“Y eso esto es debido a que allí se aplican estándares del American Bar Association (ABA) sobre lo que puede o no hacer los abogados. Se trató de incorporar dichos estándares al Perú, pero el Colegio de Abogados se negó”, lamentó.

En el caso de Barranzuela, dijo, como abogado de profesión también habría incurrido en un conflicto de interés al contratar a un abogado que está vinculado a casos a los que patrocinó.

“Estamos ante una grave inconducta profesional que lesiona el principio de integridad y actuación correcta; y es lamentable que el gobierno del señor (Pedro) Castillo se preste a esta situaciones cuando se supone que iba a ser un gobierno diferente, repitiendo las prácticas y vicios de otros gobiernos”, concluyó.

No puede ser “juez y parte”

El abogado penalista Carlos Caro consideró que desde el punto de vista deontológico se podría ver que el caso del congresista Bermejo por presunta afiliación terrorista y el de Barranzuela, son separados y no constituiría mayor situación que “verse mal”. Sin embargo, advirtió que desde el punto de vista del “poder” que podría ejercer el ministro se presentaría un escenario de “riesgo”.

En su opinión, dijo, “es un doble riesgo” tanto para el caso de Bermejo como para la investigación de Los Dinámicos del Centro, porque el ministro del Interior fue abogado de Perú Libre e incluso, actualmente, hay cinco prófugos de este último expediente.

Caro Coria indicó que Barranzuela no puede alegar que al no haber sido abogado de los Dinámicos del Centro, no se le pueda vincular a este; ya que fue abogado de Vladimir Cerrón, quien ahora está implicado en ese caso.

Pero sobre todo, precisó, porque el caso de lavado de activos donde intervino como defensa de Cerrón y de Perú Libre, la fiscalía investiga la tesis de que el financiamiento de ambos provendrían de Los Dinámicos del Centro.

Por ello, remarcó que se duda de las garantías de que, por ejemplo, se esté buscando a Los Dinámicos del Centro cuando su jefe, el ministro, fue el abogado de Perú Libre.

“¿Cómo el abogado de Perú Libre puede ser el ministro del Interior y jefe de la Policía; por más que haya renunciado a la defensa? Si estuviéramos hablando del juez ya estaría recusado, porque no puede ser juez y parte. Entonces, es un conflicto de intereses que puede escalar en una incompatibilidad”, sostuvo el abogado.

Podría haber riesgo

Para el abogado penalista, Daniel Huamán, no existiría un conflicto de interés siempre y cuando se hable de presuntas conductas delictivas y procesos de investigación distintos. No obstante, consideró que no “es bueno” que el mismo abogado ejerza la defensa de Barranzuela y Bermejo, pues se podría hablar de un “riesgo”.

“Existe un riesgo real de que el señor Barranzuela pueda usar su poder para poder influir en la situación del señor Bermejo, pero hasta que este riesgo no se exteriorice no habría ningún tipo de responsabilidad”, sostuvo.

Según Huamán, no habría incompatibilidad siempre que Barranzuela no use su cargo para influir en las investigaciones que tiene Bermejo, pues ello está vedado. Incluso, consideró que si fuese cualquier otro abogado, podría existir el mencionado riesgo.

“Y si lo hiciera, más allá del conflicto con el tema del abogado, sería un delito, porque uno no puede ejercer el poder público que tiene para influenciar sobre un tema de investigación en trámite y procurar que una persona sea sustraída de la investigación, eso sería un delito de encubrimiento”, explicó.

