El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, respaldó a Miguel Torres y las formalidades que se utilizaron al promulgar la autógrafa de ley sobre la facultades legislativas. Ante cuestionamientos por la omisión de los diputados, señaló que lo argumentos del titular del Senado son correctos.

“He visto los argumentos del presidente del Senado, Miguel Torres, y respaldo las firmas totalmente”, señaló a Canal N este sábado. Dos días atrás, el Gobierno promulgó la norma que le otorga facultades legislativas que finalmente pudieron ser ampliadas de 20 puntos aprobados por diputados a un total de 27 en la cámara alta.

Previamente, en declaraciones a RPP, había mencionado que no quería entrometerse en las discusiones internas entre senadores y diputados sobre las formalidades en la promulgación de normas. Sin embargo, reiteró su apoyo a la decisión de solo incluir las firmas del presidente y vicepresidente del Senado y no de los titulares de la cámara baja.

Galarreta resaltó que el martes de la próxima semana habrá una reunión entre portavoces de senadores y diputados. Ante la posibilidad que ahí se plantee una fe de erratas, comentó que el Ejecutivo esperará hasta esa fecha para activar las facultades delegadas.

Explicó que los trámites internos para que una iniciativa, ya sea decreto legislativo o proyecto de ley, llegue al Consejo de Ministros hay un tiempo de 12 a 15 días. “No es que salen las facultades y ya están las normas (...) Se tomará más o menos 15 a 20 días”, estimó.

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Sobre las críticas por la inclusión de siete puntos adicionales en el Senado, el primer ministro cuestionó que haya un intento de obstruir la labor del Gobierno desde la oposición. Sin embargo, dijo que pueden presentar sus recursos ante el Tribunal Constitucional.

“No estoy siquiera queriendo interferir en sus decisiones, y si alguien quiere presentar una acción al tribunal está en todo su derecho, más allá que las comparta o no”, comentó.