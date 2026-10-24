Luis Galarreta respaldó la actuación de Miguel Torres en las formalidades al promulgar la ley de facultades. (Foto: PCM
Luis Galarreta respaldó la actuación de Miguel Torres en las formalidades al promulgar la ley de facultades. (Foto: PCM
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, respaldó a Miguel Torres y las formalidades que se utilizaron al promulgar la autógrafa de ley sobre la facultades legislativas. Ante cuestionamientos por la omisión de los diputados, señaló que lo argumentos del titular del Senado son correctos.

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