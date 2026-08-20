El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció este jueves ante el Congreso una serie de medidas orientadas a enfrentar la crisis de seguridad en el país y del sistema penitenciario, durante el Gobierno de Keiko Fujimori.

Durante su exposición ante la representación nacional, señaló que el Ejecutivo tiene como una de sus prioridades la construcción de establecimientos penitenciarios de alta seguridad para albergar a los internos considerados de mayor peligrosidad.

“Hoy reiteramos nuestro compromiso de construir penales de alta seguridad para los internos de mayor peligrosidad”, dijo.

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Luis Galarreta, jefe de Gabinete: Se coordinará, vía convenios, el uso de cuarteles en desuso de nuestras Fuerzas Armadas y de terrenos adecuados para instalar espacios de reclusión destinados a internos por delitos menores, sentenciados por alimentos y otras personas… pic.twitter.com/dHryQvlJKb — Canal N (@canalN_) August 20, 2026

Galarreta sostuvo que esta medida será acompañada por una alternativa de corto plazo destinada a ampliar la capacidad del sistema penitenciario mientras se concretan las nuevas infraestructuras. Se trata de cuarteles en desuso para ser utilizados como espacios de reclusión.

Estas instalaciones que pertenecen a las Fuerzas Armadas podrán ser usadas vía convenio.

“Mientras estas nuevas instalaciones se hacen realidad, se coordinará, vía convenios, el uso de cuarteles en desuso de nuestras Fuerzas Armadas y de terrenos adecuados para instalar espacios de reclusión” , sostuvo.

En esa línea, Galarreta precisó que estos espacios no estarían destinados a los reclusos considerados más peligrosos, sino a personas que no representen un alto nivel de riesgo para la seguridad.

“Destinados a internos por delitos menores, sentenciados por alimentos y otras personas que no revistan un alto nivel de peligrosidad”, indicó.

De esta manera, el Ejecutivo plantea una estrategia de diferenciación dentro del sistema penitenciario: los internos de mayor peligrosidad serían trasladados a penales de alta seguridad, mientras que quienes hayan cometido delitos menores u otros supuestos específicos podrían ser recluidos en los espacios que se habiliten temporalmente en cuarteles o terrenos adecuados.