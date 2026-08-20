Presidente del Consejo de Ministros , Luis Galarreta, expone en el Congreso de la República la política general del Gobierno. (Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec)
Presidente del Consejo de Ministros , Luis Galarreta, expone en el Congreso de la República la política general del Gobierno. (Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció este jueves ante el Congreso una serie de medidas orientadas a enfrentar la crisis de seguridad en el país y del sistema penitenciario, durante el Gobierno de Keiko Fujimori.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: