El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el Ejecutivo continuará trabajando para resolver los problemas que considera prioritarios, incluso en el escenario de que el Congreso no apruebe el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno.

“Hay quienes han dicho que no van a delegar facultades, ok, lo respetamos, no importa. A nosotros nos hubiera encantado que nos ayuden a resolver el tema de metro cuadrado de los ciudadanos, porque lo vamos a resolver” , declaró tras culminar su participación en la Comisión de Constitución del Congreso.

Galarreta sostuvo que, sin las facultades, el Ejecutivo podría tardar más tiempo en implementar las medidas que considera necesarias, pero aseguró que ello no impedirá que busquen resolver los problemas planteados.

“Si tenemos que demorarnos un año, bueno, lo haremos en un año o dos, pero vamos a resolver el problema”, afirmó.

El premier Luis Galarreta sustenta ante la Comisión de Constitución el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo: No estamos hablando de cortar derechos laborales, de subir tasas



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El jefe del Gabinete señaló que su intención es que la Cámara de Diputados pueda respaldar las propuestas del Ejecutivo para acelerar su implementación.

“Me gustaría resolverlo antes con la Cámara de Diputados que nos pueda apoyar”, manifestó.

Asimismo, explicó que el Ejecutivo no puede retirar el proyecto de delegación de facultades una vez presentado al Parlamento, debido al procedimiento establecido en la Constitución.

“Nosotros no podemos retirar el proyecto, ya está el proyecto tal como ha sido establecido en la Constitución”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que los parlamentarios tienen la facultad de decidir si respaldan o no la solicitud del Ejecutivo y destacó la posición de quienes han expresado su disposición a apoyar las medidas planteadas.

“Hay por supuesto todo el derecho de diputados, quienes han dicho que sí queremos apoyar. Sí queremos empujar”, señaló.