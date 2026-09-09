Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros. (Foto: PCM)
Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros. (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el Ejecutivo continuará trabajando para resolver los problemas que considera prioritarios, incluso en el escenario de que el Congreso no apruebe el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno.

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