Ministros integran Comisión Multisectorial para Recuperar la Seguridad y el Orden Público (Foto: PCM)
Ministros integran Comisión Multisectorial para Recuperar la Seguridad y el Orden Público (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, encabeza este jueves una reunión de la Comisión Multisectorial para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, en la que participará también el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

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