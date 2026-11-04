El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, encabeza este jueves una reunión de la Comisión Multisectorial para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, en la que participará también el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

Así lo anunció la PCM, tras precisar que el encuentro se realizará en el Cuartel General del Ejército, en San Borja.

Según se detalla en una nota de prensa, con la participación de la fiscalía se busca fortalecer la articulación entre las intervenciones a fin de que las acciones contra las organizaciones criminales cuenten con el respaldo legal necesario y permitan avanzar en los procesos.

En la sesión participarán además los ministros César Astudillo, del Interior; Rafael Belaúnde, de Defensa; Ernesto Álvarez, de Justicia y Derechos Humanos; y Carlos Espá, de Relaciones Exteriores.

Previamente el primer ministro se reunirá con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, para coordinar acciones en materia de seguridad ciudadana y abordar otros temas prioritarios para la capital.

Galarreta había anunciado que en las próximas sesiones de dicha comisión multisectorial se convocará, de igual forma, a la titular del Poder Judicial, Janet Tello, así como a representantes del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - Osiptel, la Unidad de Inteligencia Financiera y las empresas de telefonía.

Esto para incorporar capacidades técnicas que contribuyan a hacer frente a las distintas modalidades de operación de las bandas delincuenciales.