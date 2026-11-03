Presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde. (Foto: Cesar Bueno/ EC)
Presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde. (Foto: Cesar Bueno/ EC)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que convocará a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, a una nueva reunión, esta vez en el marco de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, que preside.

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