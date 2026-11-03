El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que convocará a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, a una nueva reunión, esta vez en el marco de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, que preside.

Desde Trujillo, donde la presidenta Keiko Fujimori presentó los resultados de las últimas intervenciones contra la delincuencia, el titular de la PCM sostuvo que la lucha contra el crimen organizado requiere la participación de todas las instituciones del Estado y no solo de las fuerzas policiales y militares.

En ese sentido, destacó la intervención del Ministerio Público en los operativos del Comando Unificado Pataz, en La Libertad, a fin de garantizar el respaldo legal de las acciones contra las organizaciones criminales.

“El Poder Judicial y la Fiscalía tienen un rol preponderante en la lucha contra el crimen organizado. Todos debemos sumar esfuerzos para que cada intervención se traduzca en una sanción conforme a ley”, manifestó.

Galarreta señaló que las acciones de las fuerzas del orden deben estar acompañadas por el compromiso de las instituciones del Estado para evitar que los delincuentes capturados recuperen su libertad y continúen cometiendo delitos.

Asimismo, adelantó que la comisión multisectorial también convocará al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a las empresas de telefonía, con el objetivo de aprovechar sus capacidades técnicas en la desarticulación de bandas delincuenciales.

El jefe del Gabinete sostuvo que los resultados de esta estrategia se consolidarán progresivamente y afirmó que el país cuenta con una dirección definida para recuperar el principio de autoridad.

“En el Perú gobierna el Estado, no las organizaciones criminales”, enfatizó.

Finalmente, al referirse a la percepción ciudadana sobre los primeros meses de gestión, Galarreta aseguró que el Ejecutivo mantendrá sus decisiones sobre seguridad ciudadana y expresó su confianza en que la población podrá comprobar los resultados de las medidas adoptadas.