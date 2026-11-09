El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, negó cualquier conflicto dentro del Gabinete Ministerial y dijo que su equipo “está muy bien” y “tiene un solo norte” en cuanto a su dirección.

En entrevista con el programa “Sin Rodeos” de Panamericana Televisión, desmintió una vez más su posible salida del gabinete y volvió a negar que el equipo ministerial esté “mal”.

“Yo no lo salgo a aclarar tonterías, lo digo cuando dicen: ‘pero nadie ha hablado porque el ministro dijo una cosa’, ‘el gabinete está mal’. El gabinete está muy bien, tiene un solo norte”, expresó.

Galarreta Velarde dijo que la presidenta Keiko Fujimori tiene liderazgo, visión de Gobierno y tiene claro a dónde tenemos que ir. Respecto a sus primeros 100 días en el cargo, aseveró que han entrado “in situ” a los problemas del país.

“Algunos dicen: ‘se ha preparado 20 años y no estaba lista’. Entiendo que hay un sector que está jugando a la candidatura del 31 o a desestabilizar al Gobierno, porque lo hay. Hay gente que todo lo ve mal, que nos aplauden ideológicamente, pero es parte de la democracia”, acotó.

Sobre una posible amnistía para el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), el primer ministro fue tajante y remarcó que su bancada, Fuerza Popular, está en contra.

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“Nuestra bancada tiene una opinión y definitivamente es en contra, ya es un tema del Parlamento que es un poder autónomo. Nosotros no consideramos que sea un preso político”, sentenció.