El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, negó cualquier conflicto dentro del Gabinete Ministerial y dijo que su equipo “está muy bien” y “tiene un solo norte” en cuanto a su dirección.
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