Luis Galarreta se pronunció sobre su continuidad en el Gabinete Ministerial. (Foto: PCM)
Luis Galarreta se pronunció sobre su continuidad en el Gabinete Ministerial. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, negó cualquier conflicto dentro del Gabinete Ministerial y dijo que su equipo “está muy bien” y “tiene un solo norte” en cuanto a su dirección.

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