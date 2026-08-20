EN VIVO: sigue la presentación del Gabinete de Luis Galarreta ante Cámara de Diputados
Narración en vivo
Los integrantes del Gabinete ministerial ingresan al Hemiciclo de la Cámara Baja.
La sesión se suspende por breve término para invitar al Gabinete a ingresar al Hemiciclo de la Cámara de Diputados.
En estos momentos, los diputados registran su asistencia a la sesión.
El resto de los diputados va tomando sus posiciones. Los parlamentarios de Fuerza Popular se encuentran presentes en buena cantidad, mientras que los diputados de oposición, de Juntos por el Perú o Ahora Nación, aún no están completos en sus posiciones.
Los integrantes de la mesa directiva de la Cámara Baja ya tomaron sus posiciones. El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, da inicio a la sesión.
Según se aprecia en la transmisión oficial de TV Perú, todavía hay una presencia menor de diputados en el Hemiciclo del Parlamento. La sesión está programada para las 10 a.m. Debido a esta situación, es probable que el inicio de la presentación del Gabinete comience con algunos minutos de retraso.
La presentación de Galarreta incluirá un diagnóstico de la situación del país y los planes del Ejecutivo. Fuentes de El Comercio precisaron que se abordará la estrategia frente al fenómeno El Niño, la inseguridad ciudadana y el desarrollo económico.
Tras la exposición de Galarreta, los diputados tomarán la palabra. Al interior del Legislativo, se estima una jornada de entre cuatro y seis horas.
“Buscamos que cada peruano conozca con claridad los ejes de trabajo de este gabinete. No se trata de un simple trámite, sino del compromiso de articular medidas que de verdad lleguen a los hogares y alivien su economía”, señaló Galarreta, de acuerdo con una nota de prensa compartida por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Debido a una reforma constitucional aprobada por el Congreso anterior, la presentación del gabinete ya no dará lugar al planteamiento de una cuestión de confianza.
El Gabinete Ministerial liderado por Luis Galarreta se presentará ante la Cámara de Diputados este jueves 20 de agosto desde las 10 a.m. para exponer la política general del gobierno.
El Gabinete Ministerial liderado por Luis Galarreta se presentará ante la Cámara de Diputados este jueves 20 de agosto desde las 10 a.m. para exponer la política general del gobierno.