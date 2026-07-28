Un día antes de jurar como presidenta de la República, Keiko Fujimori anunció que Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y ex titular del Congreso, será el jefe del primer Gabinete Ministerial de su administración. También presentó al ex director del Banco Central de Reserva (BCR) Elmer Cuba como próximo ministro de Economía y Finanzas y al abogado y periodista Carlos Espá como nuevo canciller.

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