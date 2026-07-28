Un día antes de jurar como presidenta de la República, Keiko Fujimori anunció que Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y ex titular del Congreso, será el jefe del primer Gabinete Ministerial de su administración. También presentó al ex director del Banco Central de Reserva (BCR) Elmer Cuba como próximo ministro de Economía y Finanzas y al abogado y periodista Carlos Espá como nuevo canciller.

Los otros 16 integrantes del Consejo de Ministros se darán a conocer este martes. La ceremonia de juramentación del equipo se ha previsto a partir de las 5 la tarde.

Fujimori Higuchi destacó que Galarreta “conoce el Congreso” y que ha dedicado gran parte de su vida al servicio público. Agregó que el nuevo primer ministro sabe que gobernar exige decisión, diálogo y firmeza. Pero también “capacidad para lograr acuerdos”.

“ Le he pedido al señor Galarreta que lidere un gabinete unido, que trabaje con sentido de urgencia, que escuche a la ciudadanía y que su gestión se mida por los resultados que entregue. El señor Galarreta contará con mi confianza, con mi respaldo, pero también con mi exigencia. Los peruanos no esperan explicaciones, esperan resultados” , manifestó.

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Tras anunciar a Cuba y Espá como ministros de Economía y Finanzas y de Relaciones Exteriores, respectivamente, la jefa de Estado electa se retiró y dejó a los futuros integrantes del Gabinete a que respondan las preguntas de la prensa.

Galarreta detalló que ya ha tenido reuniones con los próximos ministros del Interior y de Defensa para abordar medidas en seguridad ciudadana.

También precisó que el primer Consejo de Ministros se realizará el miércoles 29 de julio antes de la parada y desfile cívico militar.

“Ya se están preparado varios decretos supremos y estamos trabajando en el pedido de delegación de facultades”, complementó.

Fujimori Huguchi, hace dos semanas, adelantó que su gobierno evaluará utilizar decretos de urgencia para acelerar las obras de cara a fenómeno de El Niño (FEN) y también confirmó, como lo reveló El Comercio en su momento, que solicitará facultades para legislar en materia de seguridad y economía, entre otros, al Congreso bicameral.

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El próximo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), además, remarcó que en los primeros 100 días de la nueva administración gubernamental se podrá “ver parte de las promesas” que su partido hizo, a través del plan “Perú con orden” en la última campaña electoral.

“Ya tenemos el fenómeno de El Niño encima, pero estamos muy retrasados con lo que ha hecho el actual gobierno. Hemos encontrado la verdad en cada sector mucho retraso y una situación complicada”, expresó.

(Foto: Jesús Saucedo / El Comercio)

Galarreta también sostuvo que el gobierno de Fujimori Higuchi “será de mucho diálogo” y señaló que el domingo, tras las elecciones de las mesas directivas en el Congreso pudo conversar con el senador Daniel Barragán (Partido Cívico Obras), quien fue el adversario de Miguel Torres (Fuerza Popular) por la conducción de la Cámara Alta, y con representantes del Partido del Buen Gobierno, que obtuvo la presidencia de la cámara de diputados.

“El diálogo no solo va a ser con las fuerzas políticas, que tiene que ver con proyectos de ley, sino con todas las fuerzas sociales del país, sindicatos, trabajadores, empresarios, vamos a ser un gobierno de mucho diálogo”, acotó.

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El futuro de Betssy Chávez

A su turno, Espá indicó que el nuevo gobierno cree en el Estado de derecho y en el imperio de la ley “más allá de antipatías personales”.

Y remarcó que la cancillería peruana, que dirigirá, “tiene la tradición de respetar los principios internacionales”, entre ellos la Convención de Asilo de Caracas de 1954, al ser consultado sobre la situación de la ex primera ministra Betssy Chávez, sentenciada a 11 años y cinco meses de prisión por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y que desde noviembre último se encuentra asilada en la embajada de México en el Perú.

El próximo ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que el futuro de Chávez Chino se definirá en el Consejo de Ministros.

Por su parte, Cuba aseguró que, cuando asuma el MEF, no permitirá que se dilapiden los recursos del Estado y anunció que algunas normas aprobadas por el Congreso anterior, que perforan la caja fiscal, tendrán que ser cambiadas.

“Vamos a ser implacables con el uso de esos recursos. A todos los peruanos nos cuesta pagar impuestos cuando consumimos cualquier producto. Pagamos IGV, pagamos Impuestos a la Renta, pagamos el Impuesto Selectivo en diversos productos y no es justo que alguien lo pueda dilapidar”, puntualizó.

Las otras cartas

Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular indicaron a este Diario que el senador César Astudillo (Fuerza Popular), excomandante general del Ejército, es la principal carta para asumir la conducción del Ministerio del Interior. Agregaron que la opción de David Ojeda Parra, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ex asesor de Ernesto Álvarez en la PCM perdió peso en los últimos días.

Las mismas fuentes refirieron que el empresario Luis Dyer, jefe del comando de personeros de Fuerza Popular, será parte del Gabinete. Una de las carteras que se barajan para él es la de Salud, aunque aún no está confirmado.

También señalaron que el excongresista Juan Sheput podría asumir la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, cargo que ya desempeñó en el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Y, además, comentaron que Rafael Rey, ministro de la Producción y Defensa en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) tiene chances de asumir el sector de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“De Rey no hay dudas sobre su honorabilidad y va a ir a una cartera donde se necesita poner orden y limpieza. Tiene experiencia de gobierno”, comentaron.

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El economista Marco Vinelli, quien fue coordinador general de Fuerza Popular del proceso de transferencia, sería el nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

Desde la oposición en el Congreso se pronunciaron sobre el anuncio de los tres primeros integrantes del Gabinete Ministerial. Por ejemplo, el senador Alfonso López Chau (Ahora Nación) sostuvo que la elección de Galarreta Velarde como titular de la PCM “es legítima”.

También saludó la nominación de Cuba para el MEF, a quien calificó como “un buen economista”. “Tienen el derecho a elegir a su Gabinete, no podemos cuestionar cuando un presidente nombre a su Gabinete, veremos quiénes [más] presenta”, expresó.

López Chau, excandidato presidencial de Ahora Nación, dijo que el oficialismo y la oposición deben buscar consenso para fortalecer la educación. “¿Va a seguir la misma Sunedu? ¿Qué hacemos con las 70 universidades que han aprobado?”, cuestionó.

A su turno, el diputado y secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, adelantó que su bancada empezará a fiscalizar al nuevo Ejecutivo.

“En este momento, hay varias prioridades, la seguridad ciudadana sigue haciendo agua por todos lados. [Y la solución] no pasa por darle más competencias punitivas a la Policía Nacional, que necesitade una profunda reforma. Y, en segundo lugar, tenemos un fenómeno de El Niño que se aproxima, esperamos tener respuestas concretas”, declaró a la prensa.

El punto de vista

El analista político Enrique Castillo afirmó que Galarreta “es un hombre que ha trajinado la política durante mucho tiempo”, al recordar que ha sido congresista y parlamentario andino, además, de militante y dirigente en el PPC y Fuerza Popular. “Tiene las mayores cualidades para generar espacios de diálogo”, manifestó.

En “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio, Castillo advirtió que nombrar primer ministro a Galarreta, quien también es primer vicepresidente de la República, conlleva un riesgo.

“Si hubiera un escándalo y el Congreso lo censurara llegaría mermado políticamente si tuviera que reemplazar a la presidenta. Además, al ser secretario general de Fuerza Popular, es un subordinado de la presidenta y es vital que tenga la capacidad de decirle ‘no’ en ciertas circunstancias, actuando como consejero y no solo como vocero”, remarcó.

Castillo saludó la designación de Cuba en el MEF, porque “es uno de los mejores economistas del país y sabe plantear soluciones”. No obstante, subrayó que a los ministros se les conocerá por sus acciones y no solo por sus declaraciones.

“Una cosa es ser director del BCR y otra manejar las presiones de ser un ministro de Economía. Él enfrentar presiones de congresistas que dieron esas leyes [que crean un forado a la cada fiscal], también de los gobiernos regionales, que han recibido créditos suplementarios no para hacer obras, sino para gastos corrientes o corrupción en la administración de Dina Boluarte”, concluyó.

Más información

La presidente electa Keiko Fujimori se reunió este lunes con el rey de España, Felipe VI, en el Palacio de Torre Tagle, en el Centro de Lima. Ella estuvo acompañada por Espá. También tuvo encuentros con otras altas autoridades internacionales.

Más temprano, Fujimori Higuchi recibió en la Oficina de la Presidenta Electa (OPE) al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau.

Galarreta Velarde, por su lado, juró este lunes como parlamentario andino, cargo en el que fue reelegido.