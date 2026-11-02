Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros. (Foto: PCM)
Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros. (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el Gobierno toma en cuenta los resultados de las encuestas, pero sostuvo que estos estudios no deben marcar el rumbo de las decisiones del Ejecutivo.

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