El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el Gobierno toma en cuenta los resultados de las encuestas, pero sostuvo que estos estudios no deben marcar el rumbo de las decisiones del Ejecutivo.

Esto a raíz de la última encuesta de Datum para América que da cuenta de la percepción ciudadana de la gestión de Keiko Fujimori, en el marco del balance de sus primeros 100 días de gobierno.

“ Las encuestas son siempre una medición. Obviamente es importante mirarlas, pero uno no puede gobernar y tomar decisiones en base a encuestas ”, manifestó el jefe del gabinete desde Trujillo.

Galarreta señaló que el Ejecutivo debe concentrarse en atender problemas como los efectos del fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana.

“Respetamos las encuestas, pero yo sé que conforme se vayan dando los resultados en cada sector, y sobre todo en el tema de seguridad, la ciudadanía se va a ir dando cuenta de cómo el Gobierno trabaja”, añadió.

Cuándo se le preguntó por el balance de los primeros 100 días del gobierno de Keiko Fujimori, el jefe del Gabinete adelantó que se conocerá este jueves.

“El balance lo hará la presidenta el día jueves. Lo que todos debemos tener claro es que hay gobierno, hay una presidenta, liderazgo, una visión sobre a dónde queremos ir, hay decisiones que tienen que ir avanzando y los resultados los veremos en el tiempo, pero estamos avanzando”, exclamó.

¿Qué dice la última encuesta de Datum?

La última encuesta nacional de Datum Internacional para América Multimedia, revela que el 47% de los peruanos califica como regular la gestión de Keiko Fujimori durante sus primeros 100 días de gobierno. En tanto, el 38% la considera mala y el 10% la evalúa como buena.

El estudio también señala que el 51% de los encuestados considera que la mandataria no está demostrando capacidad, frente a un 44% que opina lo contrario. Asimismo, el 41% estima que el Gobierno mejorará en los próximos meses, mientras que el 27% cree que empeorará y el 25% considera que seguirá igual.

En materia de seguridad ciudadana, uno de los principales desafíos del Ejecutivo, el Gobierno ha defendido las acciones del Comando Unificado entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La presidenta Fujimori afirmó días atrás que su gestión está golpeando a las organizaciones criminales mediante estas operaciones.