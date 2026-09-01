Luis Galarreta se presentó ante la Cámara de Diputados para exponer los ejes del Gobierno. (Foto: Congreso)
Luis Galarreta se presentó ante la Cámara de Diputados para exponer los ejes del Gobierno. (Foto: Congreso)
/ Victor Vasquez
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, inició hoy una ronda de diálogo con los voceros de las bancadas en la Cámara de Diputados. El jefe del gabinete de ministros convocó a las diferentes fuerzas políticas con el objetivo de detallar el pedido de delegación de facultades legislativas.

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