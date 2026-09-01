El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, inició hoy una ronda de diálogo con los voceros de las bancadas en la Cámara de Diputados. El jefe del gabinete de ministros convocó a las diferentes fuerzas políticas con el objetivo de detallar el pedido de delegación de facultades legislativas.

La Presidencia del Consejo de Ministros remitió oficios formales a los portavoces de las agrupaciones parlamentarias para entablar una comunicación fluida. El titular del gabinete gubernamental solicitó a los legisladores fijar una fecha y hora específicas para llevar a cabo estas reuniones de coordinación bilateral.

Esta convocatoria ocurre tras la instalación de la Cámara de Diputados, mientras el Poder Ejecutivo prioriza la búsqueda de consensos políticos antes del inicio del debate formal en las comisiones dictaminadoras.

El diálogo directo incluye a los representantes de Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno y Renovación Popular. Asimismo, la convocatoria del Ejecutivo convoca a los portavoces del Partido Cívico Obras y de la organización política Ahora Nación.

La iniciativa del Ejecutivo plantea un plazo de ciento veinte días calendario para legislar en ocho materias delegadas por la representación nacional. El proyecto prioriza medidas de carácter urgente para optimizar la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado.

Los ministros de Estado manifestaron total disposición para dialogar con los legisladores sobre las propuestas del Ejecutivo. El Gobierno del Perú busca la aprobación rápida de estas normas para agilizar la administración pública y poner orden en las calles.

Gobierno pide facultades legislativas

El Poder Ejecutivo presentó formalmente la solicitud de delegación ante la Cámara de Diputados el pasado viernes 28 de agosto de dos mil veintiséis. La Presidencia del Consejo de Ministros oficializó la entrega del documento técnico que reúne un total de sesenta y seis solicitudes de reforma.

La propuesta del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori solicita facultades especiales para emitir decretos legislativos en materias de seguridad ciudadana, promoción del empleo y reforma del Estado. La Cámara de Diputados mantiene la potestad de acotar o rechazar estas medidas específicas antes de su aprobación final.