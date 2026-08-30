El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, insistió en la “necesidad y urgencia” de la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana, tras el atentado y secuestro ocurrido en la ciudad de Trujillo que dejó como trágico saldo cuatro fallecidos.

En una breve declaración en Palacio de Gobierno, donde no hubo respuestas a la prensa, señaló que uno de los objetivos de la solicitud enviada al Congreso es catalogar a los grupos criminales como terroristas, a fin de permitir la intervención de las Fuerzas Armadas.

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“Lo que quiero dejar claro es justamente la necesidad y la urgencia de la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana. Que nuestro servicio de inteligencia pueda tener operaciones, que no tiene hoy día, es sumamente importante para detectar a tiempo estas bandas criminales, más allá si son arreglos de cuenta o no, porque finalmente hay violencia en la ciudad que es lo que nosotros queremos frenar”, expresó.

“Lo segundo es identificar y denominar a estos grupos hostiles y bandas criminales como grupos terroristas para que justamente nuestras Fuerzas Armadas puedan tomar acción al respecto”, agregó.

Galarreta Velarde anunció que el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, viajará a la región La Libertad para evaluar las acciones correspondientes y detalló que un grupo especial de la Policía Nacional (PNP) se movilizó a Trujillo para investigar el secuestro del empresario Jens Lara Tantaquilla.

“Solamente para comentarles de esta situación, obviamente inaceptable y que rechazamos esta violencia, y lo hemos dicho públicamente, nuestra Policía Nacional se ha movilizado, incluso desde Lima un grupo allá a La Libertad, están ahorita en diferentes operativos”, subrayó.

“El ministro de Defensa se va a trasladar a la región La Libertad, allá contará las acciones que va a realizar junto a las Fuerzas Armadas. Vamos a esperar los reportes que se tengan más tarde, en la noche y mañana en la mañana, tanto de la Policía como del ministro de Defensa”, añadió.

Galarreta, quien estuvo acompañado de Belaunde y del ministro del Interior, César Astudillo, declaró luego que la presidenta Keiko Fujimori convocara a una reunión de urgencia con integrantes del Gabinete Ministerial para abordar los hechos ocurridos en Trujillo.

A su retorno de Puno, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, convocó a una reunión de urgencia con integrantes del Gabinete Ministerial tras los hechos ocurridos en Trujillo, a fin de definir acciones inmediatas desde el Ejecutivo. pic.twitter.com/7F2RQ5syO2 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 31, 2026

Como se recuerda, cuatro personas fueron asesinadas a balazos, mientras que el empresario minero fue secuestrado en la cuadra 3 de la avenida Húsares de Junín, en Trujillo, región La Libertad.

Las cuatro víctimas fueron identificadas preliminarmente como Farhad Andrea Monzón Lingán, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez.