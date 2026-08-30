El primer ministro Luis Galarreta brindó una declaración de prensa tras el secuestro y asesinato de cuatro personas en Trujillo. (Foto: PCM)
El primer ministro Luis Galarreta brindó una declaración de prensa tras el secuestro y asesinato de cuatro personas en Trujillo. (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, insistió en la “necesidad y urgencia” de la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana, tras el atentado y secuestro ocurrido en la ciudad de Trujillo que dejó como trágico saldo cuatro fallecidos.

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