El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó la posición de Juntos por el Perú frente al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y consideró que la postura asumida por la bancada es “radical”.

En declaraciones al programa Buenas nuevas, malas nuevas de Latina, Galarreta criticó que desde la Comisión de Constitución se haya planteado un predictamen que va en la línea de “no dar nada”.

“Confío, no en esta posición radical de Juntos por el Perú, como presentar un dictamen más. Más bien eso es una falta de respeto”, sostuvo.

“ Si tú tienes una posición radical como Juntos por el Perú, yo creo que se van a quedar solos ”, manifestó.

El jefe del Gabinete cuestionó además la conducción de la Comisión de Constitución y afirmó que su presidenta, Giannina Avendaño, estaría actuando siguiendo la posición de sus dirigentes.

“ La presidenta de la Comisión de Constitución, siguiendo el mandato de Sánchez, de Zunini -porque ellos son uno mismo- plantea un tema y dice: no se dará nad a”, señaló.

Galarreta insistió en que el Ejecutivo mantiene una “paciencia democrática” y descartó que sus declaraciones impliquen una intención de romper con los procedimientos institucionales.

“Yo no estoy hablando de patear el tablero, pero la posición normal histórica es darle las facultades al Ejecutivo para que pueda avanzar más rápido”, afirmó.

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Asimismo, sostuvo que el Gobierno continuará buscando acuerdos con otras agrupaciones políticas si Juntos por el Perú mantiene su posición.

Finalmente, explicó que “perder la paciencia” frase que ha sido calificada por diversos actores políticos como una amenaza, significa, en su interpretación, continuar el diálogo con otros grupos parlamentarios para conseguir los votos necesarios prescindiendo de Juntos por el Perú.

“Conversaré con los demás, y con Buen Gobierno, con Obras, Renovación, Ahora Nación, sacaremos las cosas adelante”, afirmó.