Luis Galarreta señaló que si Juntos por el Perú adopta una posición radical, seguirá conversando con los otros grupos. (Foto: PCM)
Luis Galarreta señaló que si Juntos por el Perú adopta una posición radical, seguirá conversando con los otros grupos. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó la posición de Juntos por el Perú frente al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y consideró que la postura asumida por la bancada es “radical”.

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