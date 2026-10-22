El primer ministro Luis Galarreta volvió a criticar a la izquierda radical en el Congreso. (Foto: PCM)
El primer ministro Luis Galarreta volvió a criticar a la izquierda radical en el Congreso. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, afirmó que la izquierda radical pretende el fracaso de quienes creen en democracia, la institucionalidad y la libertad, luego de promulgarse la autógrafa de ley sobre la delegación de facultades al Ejecutivo por 90 días.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?