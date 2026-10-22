El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, afirmó que la izquierda radical pretende el fracaso de quienes creen en democracia, la institucionalidad y la libertad, luego de promulgarse la autógrafa de ley sobre la delegación de facultades al Ejecutivo por 90 días.

En entrevista con “Al Final del Día” de Diana Seminario, el primer ministro aseguró que dicha izquierda, que diferenció de la democrática, pretende ver si la presidenta Keiko Fujimori “patea el tablero” con una eventual disolución de la Cámara de Diputados.

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“Lo que está buscando la izquierda radical, porque hay izquierda democrática -yo lo he visto- es que si no se resuelve el problema, vuelve el péndulo, pero con todo”, expresó.

“Eso es lo que ellos quieren: el fracaso de quienes creemos en democracia, en institucionalidad, en la libertad, y claro, y también quieren ver si la presidenta Fujimori, pues, patea el tablero”, agregó.

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Galarreta Velarde también remarcó que dicho sector “absolutamente cerrado” pretende que no solo el gobierno de Fujimori Higuchi fracase, sino también el modelo económico.

“Estamos recién empezando, y un sector absolutamente cerrado, negado, que quiere que fracase el gobierno, porque ellos no están pensando en el peruano, ellos están pensando en Keiko Fujimori, que fracase el gobierno, y que fracase sobre todo el modelo”, manifestó.

No obstante, el titular de la PCM dejó en claro que el objetivo de Keiko Fujimori y del Gabinete Ministerial es ser institucional, más allá de las críticas por la solicitud de facultades legislativas.

“El objetivo de la presidenta Fujimori y nuestro gabinete es ser institucional. Algunos nos han criticado que estamos esperando, nosotros hemos empezado el día 1, pero sí queríamos saber finalmente qué nos daba y qué aceptaba el Congreso de la República”, sentenció.