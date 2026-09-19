El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, no descartó que Rafael Rey asuma un nuevo cargo en el Ejecutivo tras su renuncia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El jefe del Gabinete Ministerial abordó la salida del funcionario tras la formalización de la salida del exministro y el nombramiento de su sucesor.

Ante la consulta sobre el futuro del exministro, Galarreta sostuvo la posibilidad de su continuidad en la administración pública pero en un cargo distinto que no tenga una carga tan pesada como ser cabeza del MTC. “Sí, pero prefiero evitar especulaciones”, dijo este sábado a RPP.

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El titular de la PCM explicó el proceso mediante el cual el extitular del sector comunicó su dimisión a la presidenta Keiko Fujimori y a su despacho. De igual manera, precisó que conversó con Rafael Rey en su oficina tras la reunión previa que mantuvo el exfuncionario con la jefa de Estado.

“Yo conversé con él después que conversó con la presidenta Fujimori. Es más, un domingo en mi oficina hemos conversado (...) y ahí más bien dijimos que nos encantaría siempre una voz, una persona como Rafael Rey es valiosísima en cualquier gobierno y se le dijo que se confirma lo del médico, ojalá en otras instancias que no sean de la magnitud de un ministerio, y sobre todo Transporte que es sumamente dinámico y complicado. Entonces quedó abierta esa posibilidad pero eso depende de la presidenta y el propio”, explicó.

Galarreta destacó la trayectoria del exministro durante su permanencia en el Consejo de Ministros. El jefe del Gabinete calificó a Rey como una persona honorable e intachable dentro del equipo gubernamental.

Cuando se le mencionó la posibilidad que Rey asuma algún puesto como embajador, el primer ministro respondió: “Sería de lujo, pero ya depende de la presidenta y si es embajada, del canciller y del exministro”.

Renuncia de Rafael Rey en el MTC y juramentación de su reemplazo

Rafael Rey presentó su carta de renuncia al MTC e indicó motivos de salud que le impidieron continuar en sus funciones. El exfuncionario manifestó en la misiva que su estado de salud no le permitió cumplir sus labores con la dedicación requerida.

La presidenta Keiko Fujimori tomó juramento al economista José Tangherlini como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones. El nuevo titular del sector asumió la cartera tras desempeñarse en el viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar.