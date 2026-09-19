Rafael Rey renunció de forma irrevocable al MTC este 18 de setiembre. (Fotos: Julio Reaño/ GEC)
Rafael Rey renunció de forma irrevocable al MTC este 18 de setiembre. (Fotos: Julio Reaño/ GEC)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, no descartó que Rafael Rey asuma un nuevo cargo en el Ejecutivo tras su renuncia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El jefe del Gabinete Ministerial abordó la salida del funcionario tras la formalización de la salida del exministro y el nombramiento de su sucesor.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.