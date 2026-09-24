El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, volvió a referirse al pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y cuestionó el tiempo que viene tomando el procedimiento al Parlamento.

“Espero que la Cámara de Diputados esté a la altura”, exclamó durante una inspección de obras del puente Santa Rosa, en el Callao, junto al ministro de Transportes y Comunicaciones.

“No voy a calificar, pero evidentemente otras veces se ha dado el 100% y en tres días, rápidamente, han salido la delegación de facultades”, sostuvo.

Actualmente, el primer ministro se encuentra encargado del despacho presidencial ante el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“ Volvemos a insistir, hemos ido a todas las reuniones que nos han invitado. Los hemos invitado a la PCM, como siempre se ha estilado. Gentilmente Renovación Popular asistió, los demás grupos nos invitaron a sus bancadas, hemos ido y hemos explicado ”, señaló.

El jefe del Gabinete sostuvo que la delegación de facultades constituye una práctica parlamentaria mediante la cual un gobierno solicita al Congreso herramientas para acelerar parte de su plan de gobierno.

“La delegación de facultades es una práctica parlamentaria cada cinco años y a veces a mitad de gobierno, donde un gobierno pide lo que considera necesario para acelerar su plan de gobierno”, manifestó.

El titular del gabinete señaló que el pedido continúa en el Parlamento y que los diputados oficialistas mantienen conversaciones con representantes de otras bancadas para buscar acuerdos.

“El pedido está ahí, nuestros diputados están conversando con diputados de otras bancadas y, a pesar de que ya se venció el plazo, espero que la Cámara de Diputados esté a la altura”, afirmó.

El pedido del Ejecutivo se encuentra actualmente en evaluación de la Cámara de Diputados, mientras continúan las conversaciones entre las bancadas para definir el alcance que tendría una eventual delegación.

La Comisión de Constitución ha venido consolidando los documentos y aportes relacionados con la solicitud. Pese a que ya venció el plazo de 15 días para un pronunciamiento, hasta el momento, no ha tomado una determinación.