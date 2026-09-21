El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori no tomará sus decisiones en función de las encuestas y sostuvo que su gestión continuará enfocada en impulsar reformas.

“Nosotros no vamos a gobernar por encuestas, tenemos que hacer reformas de verdad” , señaló Galarreta en entrevista con Exitosa, al referirse a las expectativas y a las mediciones de aprobación del Gobierno.

El jefe del Gabinete reconoció que el Ejecutivo sabía que sus primeros meses serían difíciles y consideró legítimo que la ciudadanía tenga expectativas respecto a la nueva administración.

“Sabíamos que los primeros meses iba a ser difícil, por ejemplo lo de las encuestas, es válido que la gente tenga expectativas”, manifestó.

Galarreta sostuvo que la percepción ciudadana podrá variar conforme avance la gestión de Fujimori.

“Nosotros vamos a seguir trabajando y la expectativa de la gente va a tener que verse en la medida que avance el gobierno de la presidenta Fujimori, puede bajar a 30, puede subir a 48”, indicó.

“Veo críticas desde el día uno”

El premier también se refirió a las críticas que ha recibido el Gobierno desde el inicio de su gestión. Según señaló, parte de estas estuvieron vinculadas a las expectativas sobre cómo sería un eventual gobierno de Keiko Fujimori.

“Veo críticas desde el día uno. Si Keiko no es como el presidente Alberto Fujimori, se han descolocado porque pensaban que iba a haber autoritarismo e iba a patear el tablero”, afirmó.

El presidente del Consejo de Ministros también respondió a las críticas provenientes del Congreso, donde, según indicó, se cuestiona que el Ejecutivo “no hace nada” o que “no estaba preparado”.

“En el Congreso dicen ‘no hacen nada, no estaban preparados’. Estamos preparados, por supuesto”, afirmó.