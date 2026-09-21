Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros. (Foto: PCM)
Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros. (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori no tomará sus decisiones en función de las encuestas y sostuvo que su gestión continuará enfocada en impulsar reformas.

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