El premier Luis Galarreta Velarde, acompañado de ministros de Estado, ofrecio una conferencia de prensa tras la aprobación de las facultades legislativas por parte del Senado. (Foto: Cesar Bueno/ EC)
El premier Luis Galarreta Velarde, acompañado de ministros de Estado, ofrecio una conferencia de prensa tras la aprobación de las facultades legislativas por parte del Senado. (Foto: Cesar Bueno/ EC)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, criticó a un sector del Congreso por no respaldar la totalidad de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori.

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