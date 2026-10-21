El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, criticó a un sector del Congreso por no respaldar la totalidad de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori.

Tras la aprobación de 27 facultades en el pleno del Senado, el jefe del gabinete consideró que la negativa a conceder más atribuciones limita la posibilidad de acelerar soluciones a los problemas que afectan a la ciudadanía.

“ Tenemos que lamentar la mezquindad de un sector radical del Congreso de la República que -como dije al comienzo- ya podemos saber quiénes están a favor del Perú y quiénes no- de haber negado la posibilidad de que los peruanos tengan soluciones más rápidas de los problemas que tienen hace 15 o 10 años por lo menos ”, manifestó Galarreta en conferencia de prensa este miércoles por la noche.

El titular de la PCM, agradeció a los ciudadanos por la “paciencia” mostrada durante las semanas de debate en las cámaras de Diputados y Senadores. Asimismo, destacó la conducción de Miguel Torres durante la sesión de este miércoles.

Negativa histórica

El jefe del gabinete rechazó las críticas según las cuales el Ejecutivo habría esperado la aprobación de las facultades para comenzar a trabajar en sus principales prioridades.

Sostuvo que esa interpretación responde a una narrativa impulsada por algunos sectores políticos y aseguró que los ministerios iniciaron sus labores desde el primer día de gestión.

“ No es que el gobierno haya estado de cruzado de brazos, al contrario, más bien quienes parece que sí han estado cruzados de brazos y no se han apurado han sido en el Congreso para aprobar el proyecto de facultades. Nunca en la historia se ha tenido la negativa de apoyar las facultades de un gobierno que recién empieza ”, sostuvo.

Finalmente, agradeció a las bancadas de Renovación Popular y Obras “sí se han puesto del lado de la población”, votando a favor de la aprobación de facultades dejando de lado posturas ideológicas.

Galarreta estuvo acompañado de los ministros de Justicia, Ernesto Álvarez; de Defensa, Rafael Belaunde; de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli y de Vivienda, Mauricio Arnillas.

Galarreta también señaló que no recuerda otro caso en el que un Congreso se haya mostrado tan reacio a respaldar las facultades solicitadas por un gobierno que recién inicia su gestión. Por ello, agradeció a las bancadas que apoyaron la propuesta y destacó particularmente a Renovación y Obras, agrupación a la que reconoció por dejar de lado sus diferencias ideológicas.

Finalmente, el presidente del Consejo de Ministros insistió en que el pedido del Ejecutivo comprendía diversas materias que inciden en la vida de los ciudadanos y lamentó que no se aprobara la totalidad de las medidas planteadas.