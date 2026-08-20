El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, llegó este jueves al Congreso de la República para presentar ante el Pleno de la Cámara de Diputados la política general del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y en sus primeras palabras hizo un diagnóstico crítico de la situación del país.

“Recibimos un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país. Un Estado entrampado por la burocracia, que llega tarde al delito, llega tarde a las emergencias”, dijo en su primera intervención.

Galarreta sostuvo que uno de los principales desafíos de la administración será recuperar la capacidad de respuesta del Estado frente a las demandas de la ciudadanía, en un escenario marcado por problemas de inseguridad, emergencias y cuestionamientos a la capacidad de ejecución de las instituciones públicas.

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Luis Galarreta, jefe de Gabinete: Recibimos un Estado desordenado y desbordado frente a los grandes problemas del país. Un Estado entrampado por la burocracia, que llega tarde al delito, llega tarde a las emergencias y a las necesidades de las familias



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El jefe del Gabinete también buscó marcar la posición política del Ejecutivo frente al Congreso y aseguró que la gestión de Keiko Fujimori tendrá como prioridad la solución de los problemas antes que la confrontación política.

“Quiero ser claro ante la representación nacional: Este Gobierno no viene a confrontar. Viene a resolver problemas. Viene a ordenar, a ejecutar y, en un plazo razonable, empezar a tener resultados y rendir cuentas” , señaló.

La presentación se desarrolla desde las 10:00 a. m. y contempla la exposición de la política general del Gobierno y de las principales medidas que serán impulsadas por el Ejecutivo.

Entre los temas que concentran la expectativa parlamentaria figuran la lucha contra el crimen organizado y el sicariato, la reactivación económica y la preparación del país frente a eventuales impactos del fenómeno El Niño.