Presidente del Congreso de Ministros, Luis Galarreta se presenta en el Congreso de la República. (Foto: PCM)
Presidente del Congreso de Ministros, Luis Galarreta se presenta en el Congreso de la República. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, llegó este jueves al Congreso de la República para presentar ante el Pleno de la Cámara de Diputados la política general del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y en sus primeras palabras hizo un diagnóstico crítico de la situación del país.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: