El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ratificó su respaldo al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, ante los cuestionamientos por los problemas de organización registrados durante la misa que ofició el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas.

En declaraciones a RPP, el jefe del Gabinete indicó que el canciller cuenta con el respaldo de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, del propio titular de la PCM y de los demás integrantes del Consejo de Ministros.

“ El canciller, que por supuesto tiene el respaldo de la presidenta, del premier y todos sus colegas ministros, es responsable del sector, pero no es que él ve directamente el contrato y la situación ya menor ”, manifestó.

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Galarreta remarcó que las investigaciones deben permitir identificar a los responsables, tanto en el ámbito público como en el privado, y establecer si corresponde aplicar sanciones.

“ Tienen que individualizarse las responsabilidades, civiles, contractuales, administrativas ”, sostuvo.

En esa línea, señaló que Espá se encuentra encaminado a esclarecer lo ocurrido y que deberá responder ante el Parlamento si se concreta una convocatoria o una interpelación.

“Eso sí hay que buscar una responsabilidad y el canciller está en ese camino y tendrá que ir al Congreso a responder si es que es invitado o si hay una interpelación”, afirmó.

Interpelación contra el canciller

Las declaraciones de Galarreta se producen luego de que la diputada de Ahora Nación, Marleny Arminta, presentara una moción de interpelación contra el titular de Relaciones Exteriores por los inconvenientes registrados durante la misa papal del pasado 16 de noviembre.

La iniciativa contiene un pliego de 48 preguntas y deberá ser evaluada por el pleno de la Cámara de Diputados, que decidirá si admite a trámite el procedimiento.

Entre los cuestionamientos se encuentran las fallas en el sistema de sonido y las pantallas LED durante la ceremonia, así como las contrataciones de los servicios audiovisuales y de suministro eléctrico para el evento.