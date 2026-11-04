El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, encabezará este jueves una nueva sesión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, que contará con la participación del fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez.

La incorporación del Ministerio Público busca fortalecer la coordinación entre las intervenciones de las fuerzas del orden y las investigaciones fiscales, de modo que las acciones contra las organizaciones criminales cuenten con el respaldo legal necesario y permitan avanzar en los procesos judiciales conforme a ley.

En días recientes, Galarreta destacó la importancia de la participación de la Fiscalía en los operativos del Comando Unificado, como los ejecutados en Pataz, La Libertad.

Asimismo, anunció que en próximas sesiones se convocará a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, así como a representantes del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y empresas de telefonía.

La convocatoria de estas instituciones apunta a incorporar sus capacidades técnicas y de información para contribuir a la desarticulación de las organizaciones criminales y enfrentar sus distintas modalidades de operación.

La comisión multisectorial es una instancia permanente encargada de articular, coordinar y hacer seguimiento a las medidas del Ejecutivo para fortalecer el orden interno y combatir la criminalidad.

Entre sus atribuciones figuran promover el intercambio de información entre entidades públicas y privadas, formular propuestas y supervisar el cumplimiento de los acuerdos. También puede convocar a otras instituciones para recibir sus aportes especializados.

En la sesión participarán, además, los ministros que integran la comisión: César Astudillo, del Interior; Rafael Belaúnde, de Defensa; Ernesto Álvarez, de Justicia y Derechos Humanos; y Carlos Espá, de Relaciones Exteriores.

Previamente, el jefe del Gabinete se reunirá con el alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, para coordinar acciones en materia de seguridad ciudadana y abordar otros asuntos prioritarios para la capital.