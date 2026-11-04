El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta y el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. (Foto: EC)
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta y el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez. (Foto: EC)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, encabezará este jueves una nueva sesión de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público, que contará con la participación del fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez.

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