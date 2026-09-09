El primer ministro Luis Galarreta durante su presentación ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)
El primer ministro Luis Galarreta durante su presentación ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, afirmó que si no se tuviera la próxima llegada del Fenómeno El Niño ni los altos índices de criminalidad en el país, el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori estaría igual solicitando una delegación de facultades al Congreso de la República.

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