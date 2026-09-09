El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, afirmó que si no se tuviera la próxima llegada del Fenómeno El Niño ni los altos índices de criminalidad en el país, el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori estaría igual solicitando una delegación de facultades al Congreso de la República.

Durante su presentación ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el primer ministro señaló que la delegación de facultades, además de un derecho y una posibilidad, es una “costumbre democrática” que cada gobierno solicita al inicio de su gestión.

Mencionó que el Ejecutivo ha señalado la existencia de trabas burocráticas que generan la imposibilidad de llevar a cabo obras en las regiones Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Apurímac y Cusco, donde existen más de 2 millones y medio de personas que no tienen agua ni desagüe.

Tras insistir que este pedido de facultades todos los gobiernos lo plantean cada cinco años, hoy día existe una situación coyuntural adicional al pedido normal, que es la próxima llegada del Fenómeno El Niño.

“Es la preocupación porque, como se ha señalado, hace seis meses se debieron empezar varias cosas y ya se han empezado felizmente. Adicionalmente, la criminalidad que ha disparado de una manera inaceptable y desastrosa en nuestro país nos pone a este pedido de facultad un tema adicional”, expresó.

“Nosotros tenemos que tener claro que si no tuviéramos el Fenómeno El Niño ni este nivel de criminalidad, igual estaríamos acá pidiendo una delegación de facultades porque eso es lo que hace cada gobierno al inicio de su gestión”, agregó.

Galarreta Velarde remarcó que existe la urgencia de cerrar las brechas sociales y de estar listo para lo que va a venir con el Fenómeno El Niño y que este proyecto de delegación de facultades tiene el pedido de cada uno de los ministerios como corresponde.

“En la visión que hemos planteado de poder cerrar brechas, hacer las obras que no se han hecho y que están paralizadas, y poder hacer la proyección como equipo de gobierno en el Consejo de Ministros, se le pidió a cada ministro que vea sus prioridades en cada cartera y qué es lo que se necesita destrabar”, manifestó.

“A eso obviamente le hemos sumado lo que es urgente, que va a complementar lo que venimos haciendo en tema de seguridad y del Fenómeno El Niño. Eso es lo que es una delegación de facultades”, añadió.