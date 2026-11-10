El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, explicó en entrevista con el podcast ‘Siempre a las 8’ con Jimmy Chinchay, que la presidenta Keiko Fujimori no estará presente en la despedida del papa León XIV durante su visita al Perú debido al viaje que emprenderá para participar en la cumbre de líderes de APEC, que se realizará en China.

Según indicó, el viaje responde a compromisos que requieren la presencia de la mandataria, como la entrevista que sostendrá con el presidente chino Xi Jinping, posiblemente el 17 de este mes.

“ El viaje de la presidenta a APEC es fundamental. Estábamos viendo cómo calzaban las fechas. Incluso estaba la posibilidad de que la presidenta ya no viajara, pero hay una reunión con el presidente chino que, si no sale (el vuelo) el 15, por las horas de diferencia que hay entre Perú y Asia y por las horas que sale el vuelo, no llegaría a la cita que le ha dado el presidente, el 17, si no me equivoco ”, manifestó.

Galarreta precisó que Fujimori acompañará al papa en aproximadamente cuatro ceremonias durante su estadía en el país. Sin embargo, para el momento de su despedida, señaló que estará el vicepresidente o el canciller, quienes asumirán esa función protocolar.

Asimismo, adelantó que, después de participar en las actividades de APEC en China, la presidenta viajará a Japón para sostener una reunión con la primera ministra de ese país, Sanae Takaichi.

Menos protocolo

Por otro lado, Galarreta consideró que la recepción del papa podría estar a cargo de la presidenta Keiko Fujimori junto al canciller, Carlos Espá.

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No obstante, señaló que el Gobierno busca evitar que las actividades oficiales tengan un protagonismo excesivo durante la visita.

“Al papa no le gusta mucho los protocolos. Con las autoridades está un ratito, pero él quiere ir a ver a los jóvenes, a los desvalidos, ir a su Chiclayo. Por eso, con la presidenta hemos dicho que nos metemos en lo menos posible, porque queremos que sea un tema más espiritual que protocolar”, sostuvo.