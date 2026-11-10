Presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, explicó la ausencia de la presidenta Keiko Fujimori durante la despedida del papa León XIV. (Foto: EC)
Presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, explicó la ausencia de la presidenta Keiko Fujimori durante la despedida del papa León XIV. (Foto: EC)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, explicó en entrevista con el podcast ‘Siempre a las 8’ con Jimmy Chinchay, que la presidenta Keiko Fujimori no estará presente en la despedida del papa León XIV durante su visita al Perú debido al viaje que emprenderá para participar en la cumbre de líderes de APEC, que se realizará en China.

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