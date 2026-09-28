El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, dijo esperar que desde la Cámara de Diputados se pueda recapacitar sobre el tema de la delegación de facultades legislativas y aseguró que desde el Ejecutivo se ha mantenido hasta el momento una “paciencia democrática y actitud republicana”.

Durante la ceremonia de suscripción del decreto supremo que pone en marcha el incremento progresivo de la Remuneración Mínima Vital (RMV) hasta alcanzar los S/ 1,300, indicó que lo que está en manos del Ejecutivo “se va a cumplir”.

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“Lo que está en manos del Ejecutivo se va a cumplir, lo que no está en manos del Ejecutivo, nos demoraremos, pero lo vamos a hacer. Ojalá se pueda recapacitar -señora presidenta y del Congreso- porque nosotros hemos mantenido paciencia democrática y actitud republicana hasta el momento”, expresó.

Galarreta Velarde también pidió a los diputados y senadores de Fuerza Popular “dar la batalla política” para sacar adelante el tema de las facultades y coordinar con el resto de las bancadas.

Finalmente, el primer ministro aseguró que negar las facultades legislativas no es decirle no a la presidenta Keiko Fujimori, sino al país.

“Acá están algunos senadores y diputados, les pido dar la batalla política, porque más allá de los extremos y los radicales que ya presentan una moción o un dictamen negando las facultades, creo que hay bancadas que van a estar a la altura y que están coordinando con varios de los diputados”, subrayó.

“Esto no es decirle no a Keiko Fujimori, creo que ya deberían superar la elección, esto es decirle no al pueblo peruano, decirle no al Perú”, sentenció.

Cabe indicar que en una primera etapa, la medida establece un aumento de S/ 100, con lo cual la remuneración mínima pasa de S/ 1.130 a S/ 1.230 a partir del próximo 1 de octubre para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.