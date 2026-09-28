El primer ministro Luis Galarreta se refirió a la delegación de facultades. (Foto: PCM)
El primer ministro Luis Galarreta se refirió a la delegación de facultades. (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, dijo esperar que desde la Cámara de Diputados se pueda recapacitar sobre el tema de la delegación de facultades legislativas y aseguró que desde el Ejecutivo se ha mantenido hasta el momento una “paciencia democrática y actitud republicana”.

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