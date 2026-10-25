El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, afirmó que el Poder Ejecutivo hará un “uso efectivo y contundente” de la delegación de facultades aprobada por el Senado y promulgada días atrás en materia del Fenómeno El Niño y seguridad ciudadana.

En entrevista con “Punto Final”, señaló que con la fe de erratas publicada este fin de semana en El Peruano, respecto a un error en el encabezado de la norma, donde se consignó al Senado en lugar del Congreso, el tema ha quedado “subsanado”.

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“Para mí el tema (fe de erratas) ya está solucionado. Nosotros vamos a hacer un uso efectivo y contundente de lo que nos han dado, aunque sea poco, porque nos han dado poco, es histórico lo que ha pasado”, expresó.

Galarreta Velarde indicó que tras la promulgación de la norma, los ministerios comprendidos en la solicitud enviada por el Ejecutivo al Congreso remitirán sus proyectos de decreto legislativo.

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“Con la fe de erratas publicada ya se subsana, legalmente queda subsanada la norma, y los ministerios que son del conjunto de facultades que pidió el Ejecutivo, empiezan a presentar sus proyectos de decreto legislativo, que además tiene un proceso”, manifestó.

“Por eso los gobiernos piden 120 días o 90, porque los proyectos tienen un mecanismo interno que nosotros queremos acelerarlo, que era 24 días, un proceso entre los viceministros, lo legal, un tema burocrático que nosotros queremos hacerlo más rápido”, agregó.

Acciones del Gobierno

El titular de la PCM explicó que con las facultades obtenidas, ahora la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI) tendrá mayor capacidad operativa y que era “importante” darle un marco de protección a la participación de las Fuerzas Armadas.

“No puede ser que a nuestros policías y militares que salen a las calles a enfrentar a estos delincuentes y tengan que hacer lo que se tenga que hacer por defendernos, los terminen enjuiciando”, acotó.

Mencionó que se empleará inteligencia en la lucha contra las bandas criminales y se informará a la Comisión de Inteligencia del Senado sobre el tema.

Asimismo, insistió en que el Gobierno seguirá trasladando a los presos de mayor peligrosidad al penal de Challapalca, se continuará con la rotación del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en los penales y dijo que con las facultades tendrán un marco adicional en seguridad ciudadana.

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Respecto al Fenómeno El Niño, Galarreta adelantó que se verá hasta dónde calzan los decretos de urgencia o proyectos de ley. “Allí veremos si (en el Congreso) corren un poco más de lo que se han demorado esta vez”, detalló.

De otro lado, el primer ministro negó que vaya a ser relevado del cargo y dijo que la presidenta Keiko Fujimori es la única que constitucionalmente tiene la potestad de cambiar a los integrantes del gabinete.

“No (siento que me vayan a cambiar), todos los ministros saben que la presidenta, aquí y en cualquier parte del mundo, puede cambiarlos en el momento que ella decida”, enfatizó.

Finalmente, Luis Galarreta negó tener alguna diferencia o confrontación con el presidente del Senado, Miguel Torres.

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“Desde el día uno se supone que el gabinete está partido, que hay discusiones y que a mí me están cambiando desde el día uno. Dos, que me vengo peleando con los ministros”, señaló.