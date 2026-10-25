El primer ministro Luis Galarreta se refirió a la delegación de facultades y las acciones del Gobierno ante el Fenómeno El Niño. (Foto: PCM)
El primer ministro Luis Galarreta se refirió a la delegación de facultades y las acciones del Gobierno ante el Fenómeno El Niño. (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, afirmó que el Poder Ejecutivo hará un “uso efectivo y contundente” de la delegación de facultades aprobada por el Senado y promulgada días atrás en materia del Fenómeno El Niño y seguridad ciudadana.

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