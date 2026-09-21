El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que el Ejecutivo espera alcanzar un acuerdo con la Cámara de Diputados respecto a la solicitud de delegación de facultades legislativas presentada por el Gobierno.

“Espero que el Congreso, la Cámara de Diputados, esté a la altura” , señaló Galarreta en entrevista con Exitosa, al referirse al debate del pedido de facultades.

El jefe del Gabinete indicó que el Ejecutivo busca llegar a un consenso sobre la mayoría de las medidas planteadas. La solicitud presentada por el Gobierno contempla 66 pedidos de facultades legislativas.

“Queremos llegar a un acuerdo con la Cámara de Diputados en la mayoría de facultades”, manifestó.

Si no dan facultades

Galarreta también reveló que ha pedido a los ministros que se preparen para un eventual escenario en el que el Congreso no otorgue las facultades solicitadas.

“A todos los ministros ya les he dicho que se preparen, pero que se preparen también como proyecto de ley si es que no lo van a dar (las facultades legislativas) para presentarlos” , indicó.

Según explicó, el Ejecutivo tiene identificados alrededor de 400 temas sobre los cuales considera necesario impulsar cambios normativos, pero decidió incluir en el pedido de delegación únicamente los 66 que considera más urgentes.

“Son como 400 temas que tenemos, hemos presentado 66 porque son los más urgentes”, sostuvo.

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El pedido del Ejecutivo contempla una delegación por 120 días y comprende materias vinculadas, entre otras, con seguridad ciudadana, prevención frente al fenómeno El Niño, desarrollo productivo, simplificación administrativa y modernización del Estado.

Sin ánimo de confrontar

El premier aseguró que el Gobierno no busca generar un enfrentamiento con el Parlamento durante la discusión de las facultades.

“Nosotros no tenemos ningún ánimo de confrontar, hemos aprendido”, afirmó.

En ese sentido, señaló que el Ejecutivo continuará trabajando en las medidas planteadas incluso si finalmente no recibe la delegación legislativa.

“Nosotros vamos a cumplir todo, nos demoraremos un poco más sin el Congreso”, sostuvo Galarreta.

Añadió que los ministerios ya se encuentran preparando tanto los decretos legislativos que podrían emitirse en caso de recibir las facultades como los proyectos de ley que serían presentados directamente ante el Congreso si la delegación no es aprobada.

Durante la entrevista, Galarreta también se refirió al nuevo comandante general de la Policía, Fredy López, y señaló que recibió un encargo directo de la presidenta Keiko Fujimori para impulsar reformas dentro de la institución.

“Fredy López tiene el encargo directo de la presidenta de hacer las reformas en la Policía”, afirmó.