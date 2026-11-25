El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, afirmó que el Ejecutivo presentó la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape) con la debida anticipación para ser debatido y advirtió que en el Congreso algunos estarían “jugando al límite” para después tomar alguna decisión extraordinaria sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

En conferencia de prensa desde el Comando del Fenómeno El Niño (Comando FEN) en Jesús María, el primer ministro señaló que el proyecto debe ser debatido por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, luego pasar al pleno de la cámara baja y lo mismo debe suceder en el Senado.

Detalló que en caso de ser aprobado, deberá pasar al Ejecutivo, que deberá decidir si aprueba el dictamen o lo observa. No obstante, adelantó que optarán por esta última medida si desde el Congreso se incluye “algo que no corresponde”.

En ese sentido, Galarreta Velarde remarcó que los tiempos para la aprobación de la nueva Ley Mape depende exclusivamente de la bancada de Juntos por el Perú, que preside la Comisión de Energía y Minas de la cámara baja.

“Evidentemente, algunos estarán jugando al límite para después tomar alguna decisión extraordinaria. Nosotros hemos presentado el proyecto de ley con el debido tiempo, estamos esperando que se debata, que pase todavía de la Comisión de Energía al pleno de la Cámara de Diputados, que pase de la Comisión de Energía y Minas del Senado y debata el pleno del Senado, y eso tendría que ir al Ejecutivo y nosotros ver la posibilidad de observarlo si es que quieren poner algo que no corresponde”, expresó.

“Los tiempos es de absoluta responsabilidad del grupo Juntos por el Perú, que preside la Comisión de Energía y Minas”, agregó.

El primer ministro también ironizó al señalar que si el Ejecutivo presenta un proyecto de ley al Congreso a estas alturas, “lo tendrán para abril o para mayo”.

“Es natural, lo he señalado varias veces, que se están generando las confianzas respectivas para que se puedan sacar más rápido algunas cosas, así que eso va a tomar su tiempo”, acotó.

“Ahorita el proyecto de ley del Ejecutivo está en absoluta responsabilidad de la bancada que preside la Comisión de Energía y Minas. Si lo vienen demorando, será responsabilidad si es que no existen después registros”, sentenció.