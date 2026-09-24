Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros. (Foto: Congreso de la República)
Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros. (Foto: Congreso de la República)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó la moción de censura promovida contra el ministro del Interior, César Astudillo, y pidió a las bancadas del Parlamento considerar la continuidad de los ministros para el desarrollo de sus funciones.

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