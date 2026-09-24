El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, cuestionó la moción de censura promovida contra el ministro del Interior, César Astudillo, y pidió a las bancadas del Parlamento considerar la continuidad de los ministros para el desarrollo de sus funciones.

“Censurar a un ministro que ha sido interpelado, que ha ido a responderle al Congreso y después censurarlo... porque claro, ha habido un tema muy lamentable, pero el ministro está trabajando”, señaló Galarreta, quien brindó estas declaraciones durante una inspección de las obras del puente Santa Rosa, en el Callao.

Actualmente, el jefe del Gabinete se encuentra encargado del despacho presidencial debido al viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Como se sabe, la bancada de Juntos por el Perú anunció que impulsará la censura de Astudillo luego del asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Aponte Polo, conocida como ‘La China Polo’. La iniciativa se produjo después de que el titular del Interior acudiera al Pleno de la Cámara de Diputados para responder un pliego interpelatorio sobre seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad.

El premier cuestionó que se recurra a la censura luego de que un ministro haya acudido al Parlamento para responder las preguntas formuladas por los diputados.

“Es decir, ¿para quién trabajamos? Porque estar cambiando un ministro a cada rato no funciona”, sostuvo.

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Galarreta pidió a las demás bancadas evaluar la decisión de promover la censura contra Astudillo.

“Ojalá reflexionen las demás bancadas, si el camino es censurar a los ministros. El ministro del Interior ha mostrado avances en la lucha contra la criminalidad”, afirmó.

La interpelación de Astudillo había sido admitida por la Cámara de Diputados el 10 de septiembre con 50 votos a favor, 65 en contra y una abstención. El ministro acudió al Pleno el 17 de septiembre para responder el pliego interpelatorio.

Finalmente, Galarreta señaló que el Ejecutivo respetará las decisiones que adopte el Parlamento, aunque pidió que el mecanismo de censura no sea utilizado de manera excesiva.

“Nosotros vamos a aceptar, pero ojalá no abusen del poder que hoy le da la Constitución”, manifestó.