Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros. (Foto: Congreso de la República)
Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros. (Foto: Congreso de la República)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, destacó la reunión que sostuvo el Ejecutivo con la bancada de Ahora Nación, como parte de la ronda de diálogo con los grupos parlamentarios en torno a las facultades legislativas.

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