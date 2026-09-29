El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, destacó la reunión que sostuvo el Ejecutivo con la bancada de Ahora Nación, como parte de la ronda de diálogo con los grupos parlamentarios en torno a las facultades legislativas.

Tras el encuentro, Galarreta señaló que los congresistas pudieron formular sus preguntas y expresar sus opiniones, mientras que los ministros respondieron a sus inquietudes.

Además, señaló que pese al predictamen de la Comisión de Constitución del Parlamento, ellos continuarán con el diálogo.

“ De una manera gentil ha habido preguntas y opiniones absolutamente con sinceridad de los diputados y senadores que han concurrido. Los ministros han respondido como debe ser ”, declaró.

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Luis Galarreta, jefe de Gabinete, tras culminar la reunión con la bancada Ahora Nación: Seguiremos con el diálogo y conversando



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El jefe del Gabinete también saludó la disposición de la bancada para participar en la reunión y sostuvo que el diálogo continuará durante el debate parlamentario.

“Quiero saludar el gesto de toda la bancada que se ha reunido y espero que ya en el debate. Y esperemos que más allá del dictamen que se ha presentado seguiremos con el diálogo”, afirmó.

En la reunión también participaron los ministros de Defensa, Rafael Belaunde; de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; del Interior, César Astudillo, Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Alvarez y Producción, Juan Carlos Requejo.

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Por el lado de Ahora Nación asistieron diversos diputados y el líder de Ahora Nación, Alfonzo López Chau, quien es actualmente senador por dicha agrupación.

La reunión con Ahora Nación sería el último encuentro que viene sosteniendo la Presidencia del Consejo de Ministros con las distintas bancadas, en busca de recoger sus posiciones y explicar las prioridades del Ejecutivo con respecto al otorgamiento de las facultades legislativas.