El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que él y los integrantes del gabinete están concentrados en enfrentar la criminalidad y atender los efectos del Fenómeno de El Niño, tras ser consultado sobre los rumores de un eventual cambio en la conducción de la PCM.

“Todos los ministros siempre estamos en evaluación, pero nosotros estamos abocados a luchar contra la criminalidad, a enfrentar el fenómeno El Niño y varios ministerios más a sus sectores” , declaró desde Tumbes, donde supervisa obras para luchar contra las lluvias.

Galarreta evitó pronunciarse directamente sobre las versiones que apuntan a su salida del cargo y sostuvo que su prioridad es atender los problemas de fondo.

“Yo no comento sobre chismes, pero sí sobre temas de fondo. Y el tema de fondo es que nuestra capacidad de reacción tiene que ser diferente a otros momentos”, manifestó.

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El jefe del gabinete también advirtió sobre la necesidad de adoptar medidas para que, después de un eventual impacto del Fenómeno El Niño, las ciudades no vuelvan a quedar sin sistemas de drenaje. En esa línea, señaló que las autoridades locales y regionales debieron prestar atención a estas necesidades.

En materia de seguridad ciudadana, Galarreta sostuvo que el Ejecutivo trabaja desde el inicio de su gestión para combatir la delincuencia y aseguró que el Comando Unificado no ha necesitado facultades legislativas para ejecutar sus acciones.

“Desde el día uno el Gobierno ha estado trabajando para enfrentar la delincuencia, el comando unificado no ha necesitado de facultades, permanentemente hay informes sobre bandas que se han capturado. Estamos trabajando sin necesidad de facultades”, indicó.

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El titular de la PCM también cuestionó la idea de que el Gobierno esté esperando la aprobación de las facultades legislativas para empezar a actuar. Según explicó, las medidas vinculadas con el fenómeno de El Niño están orientadas principalmente a atender las consecuencias de una eventual emergencia.

“Hay una narrativa de que se está esperando las facultades para hacer cosas, eso no es así”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó las dificultades que podrían enfrentar las personas que pierdan sus terrenos y los colegios que resulten afectados por los desastres, casos en los que se requerirían medidas para agilizar los procedimientos de recuperación y formalización.

“Las facultades relacionadas a El Niño son post Niño, es decir, ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar para darle su título de propiedad a alguien que ha perdido su terreno, un colegio que se haya visto afectado? Esas facultades son las que no nos han dado, pero igual lo vamos a hacer”, afirmó.