Presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. (Foto: PCM)
Presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que él y los integrantes del gabinete están concentrados en enfrentar la criminalidad y atender los efectos del Fenómeno de El Niño, tras ser consultado sobre los rumores de un eventual cambio en la conducción de la PCM.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?