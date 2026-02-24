Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Luis Jiménez Borra es el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh).
/ Julio Pinan
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Luis Jiménez Borra como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. El acto ceremonial se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, hoy, martes 24 de febrero.

