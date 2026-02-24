El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Luis Jiménez Borra como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. El acto ceremonial se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, hoy, martes 24 de febrero.

De esta manera, Jiménez Borraformará parte del nuevo Gabinete Ministerial que encabeza la economista Denisse Miralles, designada por Balcázar Zelada.

Abogado de profesión, Jiménez cuenta con Máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas expedido por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), una de las entidades educativas de educación más prestigiosas de Europa.

En materia política, Jiménez ha sido regidor de la Municipalidad Metropolitana de lima en los períodos 2007-2010 y 2015-2018; y ocupó cargos ejecutivos en el sector público, como gerente municipal en las comunas de San Isidro y Santa María del Mar.

Además, trabajó como consultor para la Organización de Estados Americanos (OEA) y ocupó cargos de asesoría y gestión en los ministerios de Transportes y Comunicaciones, así como en el de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

También se desempeñó como viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) desde el 4 de diciembre pasado y cuena con una amplia trayectoria en cargos ejecutivos y representativos en la administración pública.

Docente universitario nacional

En el ámbito académico, fue docente en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), en la Escuela de Negocios Internacionales de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), y en facultades de Derecho de diversas universidades reconocidas del país.