Luis Jiménez Borra se mantiene como ministro de Justicia y Derechos Humanos en el gobierno de José María Balcázar.

Luis Jiménez Borra juró este martes 17 de marzo como ministro de Justicia y Derechos Humanos, en una ceremonia encabezada por el presidente José María Balcázar, ratificando su permanencia en el cargo.

La continuidad en el sector se da en medio de la reconfiguración del Gabinete, tras la salida de Denisse Miralles de la Presidencia del Consejo de Ministros, luego de “concluir sus funciones”, a un día de que el Ejecutivo acudiera al Congreso para solicitar el voto de confianza.

Continuidad en el sector

Luis Jiménez Borra había jurado previamente como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el pasado 24 de octubre.

Abogado de profesión, Jiménez cuenta con Máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas expedido por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), una de las entidades educativas de educación más prestigiosas de Europa.

En materia política, Jiménez ha sido regidor de la Municipalidad Metropolitana de lima en los períodos 2007-2010 y 2015-2018; y ocupó cargos ejecutivos en el sector público, como gerente municipal en las comunas de San Isidro y Santa María del Mar.

Además, trabajó como consultor para la Organización de Estados Americanos (OEA) y ocupó cargos de asesoría y gestión en los ministerios de Transportes y Comunicaciones, así como en el de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

También se desempeñó como viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) desde el 4 de diciembre pasado y cuenta con una amplia trayectoria en cargos ejecutivos y representativos en la administración pública.

Cambios en la PCM

Tras la salida de Miralles, el jefe de Estado tomó juramento como nuevo presidente del Consejo de Ministros a Luis Enrique Arroyo, general de División en retiro del Ejército del Perú, quien se desempeñaba como ministro de Defensa.

Por su parte, la Presidencia de la República agradeció a Miralles por los servicios prestados a la Nación y le deseó éxitos en su trayectoria profesional. Asimismo, mediante un oficio suscrito por el secretario general del Despacho Presidencial, Alonso Tenorio, se destacó la “destacada labor” realizada por la exjefa del Gabinete.