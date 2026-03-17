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Luis Jiménez Borra se mantiene como ministro de Justicia y Derechos Humanos en el gobierno de José María Balcázar.
Luis Jiménez Borra se mantiene como ministro de Justicia y Derechos Humanos en el gobierno de José María Balcázar.
Por Redacción EC

Luis Jiménez Borra juró este martes 17 de marzo como ministro de Justicia y Derechos Humanos, en una ceremonia encabezada por el presidente José María Balcázar, ratificando su permanencia en el cargo.

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