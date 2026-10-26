El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (i), quien ganó la segunda vuelta de las elecciones con un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, saludó a sus simpatizantes en Sao Paulo (Brasil). (EFE/ Isaac Fontana)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (i), quien ganó la segunda vuelta de las elecciones con un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, saludó a sus simpatizantes en Sao Paulo (Brasil). (EFE/ Isaac Fontana)
Por Redacción EC

El presidente de Brasil, Lula da Silva, agradeció a su homóloga de Perú, Keiko Fujimori, por sus felicitaciones tras su reciente victoria en la segunda vuelta de las elecciones generales en ese país, donde se impuso al opositor Flávio Bolsonaro, hijo del exjefe de Estado Javier Bolsonaro.

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