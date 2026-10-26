El presidente de Brasil, Lula da Silva, agradeció a su homóloga de Perú, Keiko Fujimori, por sus felicitaciones tras su reciente victoria en la segunda vuelta de las elecciones generales en ese país, donde se impuso al opositor Flávio Bolsonaro, hijo del exjefe de Estado Javier Bolsonaro.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), el mandatario brasileño dijo esperar celebrar los 200 años de asociación entre Brasil y Perú en 2027 y fortalecer la integración regional mediante un nuevo modelo de desarrollo sostenible de la Amazonía.

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“Recibo con gratitud sus felicitaciones, Keiko Fujimori. Espero celebrar los 200 años de asociación entre Brasil y Perú en 2027”, expresó en la red social, en respuesta al tuit de Fujimori Higuchi.

“Podemos fortalecer la integración regional a través de un nuevo modelo de desarrollo sostenible e inclusivo que unifique la conservación y el uso sostenible de la Selva Amazónica, reconociendo el rol de los pueblos indígenas y las comunidades locales”, agregó.

Recebo com gratidão suas felicitações, @KeikoFujimori. Espero celebrar os 200 anos de parceria entre Brasil e Peru em 2027. Podemos fortalecer a integração regional através de um novo modelo de desenvolvimento sustentável e inclusivo que unifique conservação e uso sustentável da Floresta Amazônica, reconhecendo o papel dos povos indígenas e comunidades locais. — Lula (@LulaOficial) October 26, 2026

Como se recuerda, tras felicitar a Lula da Silva por su victoria, Keiko Fujimori reafirmó su voluntad de “fortalecer” la alianza estratégica, integración, cooperación y desarrollo sostenible de la Amazonía que comparten Perú y Brasil.

“Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática”, manifestó en su cuenta oficial en la red social.

“Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos”, añadió.

Triunfo contra todo pronóstico

El presidente brasileño ganó la segunda vuelta electoral con un 52 % de los sufragios, frente al 48 % que obtuvo Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro.

En números absolutos, la diferencia entre ambos fue de 4,4 millones de votos. Lula sumó 64,2 millones de papeletas contra las 59,8 millones de su adversario.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda vuelta a su adversario.

En la primera vuelta, Flávio fue el más votado con el 47 % de los apoyos, dos puntos más que el dirigente progresista, lo que se tradujo en una diferencia de 2,2 millones de votos.

Lula asumirá su cuarto mandato -segundo consecutivo- el próximo 5 de enero en Brasilia con 81 años de edad. Nunca antes en la historia de Brasil un presidente fue elegido en cuatro ocasiones diferentes.